KaOS 2025.01 arriva con Linux 6.12 LTS e KDE Plasma 6.2

KaOS, distribuzione Linux rolling incentrata su KDE che punta sul file system XFS, ha rilasciato la sua ultima ISO stabile, ovvero KaOS 2025.01. Questa offre molte novità, tra cui versioni aggiornate di strumenti come SQLite 3.48, Rsync 3.4.1 e Systemd 253.30. Il nuovo update è basato sul kernel Linux 6.12.11 e Mesa 24.3.4. Inoltre, gli aggiornamenti a OpenSSL 3.4 e FFmpeg 7.1 rafforzano la sicurezza del sistema e le capacità multimediali. Un altro cambiamento degno di nota è l’introduzione sperimentale di bcachefs, un filesystem di nuova generazione progettato per velocità e affidabilità. Sebbene sia ancora nelle sue fasi iniziali, gli utenti KaOS possono esplorare bcachefs tramite installazione manuale, con gli strumenti disponibili nei repository.

Come sempre, KaOS dà priorità all’ecosistema KDE. Alla luce di ciò, KaOS 2025.01 include Plasma 6.2.5, KDE Gear 24.12.1 e Frameworks 6.10, tutti basati su Qt 6.8.1, che apporta notevoli miglioramenti all’usabilità, tra cui un migliore supporto per gli screen reader in Dolphin e una navigazione tramite tastiera migliorata. Inoltre, la connettività Bluetooth tramite KDE Connect è ora completamente funzionale e Okular supporta ora funzionalità di moduli PDF più avanzate. Oltre a ciò, applicazioni come Krusader, KStars e Skrooge, sono ora trasferite a Qt6 e ciò garantisce un’esperienza utente più fluida e coesa. Un nuovo backend audio Phonon che utilizza phonon-mpv sostituisce VLC, che deve ancora essere trasferito a Qt6. Un altro cambiamento importante di KaOS Linux 2025.01 è la rimozione di GTK2 dai suoi repository. L’ultimo holdout, Ardour, ora usa il suo toolkit, consentendo a KaOS di abbracciare completamente le alternative moderne.

KaOS 2025.01: nuovo passo avanti verso l’adozione di Wayland

La nuova versione del sistema ha aggiornato anche l’installer Calamares, che supporta ora XFS, EXT4, BTRFS e ZFS per configurazioni automatizzate. Inoltre, KaOS compie un altro passo verso l’adozione di Wayland consentendo al gestore display SDDM di funzionare in modalità Wayland con kwin_wayland come shell predefinita. Dal lato delle app, KaOS 2025.01 introduce due nuove applicazioni nel suo arsenale: Zen Browser e Harper. Il primo è un browser basato su Firefox ricco di funzionalità innovative, mentre il secondo è uno strumento di controllo grammaticale e ortografico open source.

Nonostante i suoi numerosi progressi, tuttavia, il team KaOS nota un paio di limitazioni. Le installazioni RAID non sono supportate e agli utenti è consigliato di seguire istruzioni specifiche per la creazione di supporti di installazione. Strumenti come Unetbootin e Rufus sono incompatibili e i DVD devono essere masterizzati a velocità non superiori a 4x. Infine, KaOS 2025.01 ha anche lanciato un nuovissimo sito web basato sul framework Astro.js. Sostituisce il design basato su Jekyll vecchio di quasi un decennio e ora offre un aspetto moderno con modalità chiara e scura, reattività migliorata e punteggi di accessibilità migliori. Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento all’annuncio di rilascio pubblicato sul sito web ufficiale.