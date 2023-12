Kaspersky: l'offerta imbattibile di Antivirus con VPN illimitata inclusa

Kaspersky, uno dei leader nel settore della sicurezza informatica, presenta un’offerta irresistibile durante i saldi natalizi: un antivirus completo con VPN illimitata inclusa.

Optando per Kaspersky Plus, è possibile usufruire di un pacchetto a soli 29,99 euro per un anno, garantendo una protezione completa contro le minacce informatiche.

Aggiungendo solamente 5 euro, gli utenti possono accedere a Kaspersky Premium, un’opzione avanzata che offre un livello superiore di sicurezza.

Questa versione include un sistema di protezione dell’identità e l’assistenza degli esperti aziendali per la rimozione dei virus. Entrambe le opzioni sono facilmente accessibili attraverso il link sottostante.

Protezione di Natale Kaspersky: Antivirus e VPN Illimitata

In occasione del periodo delle feste natalizie, Kaspersky presenta un antivirus con protezione in tempo reale a cui si aggiunge una VPN illimitata, assicurando un accesso sicuro e privato a Internet.

Il pacchetto comprende anche strumenti per la protezione dei pagamenti online, l’ottimizzazione delle prestazioni e il controllo sulle fughe di dati, oltre a un password manager.

A soli 5 euro aggiuntivi, gli utenti possono estendere la copertura a 3 dispositivi e con un ulteriore investimento di 10 euro, la protezione può essere estesa a 5 dispositivi. Per chi cerca una sicurezza extra, Kaspersky Premium è disponibile a partire da 34,99 euro.

Tutte le offerte di Kaspersky sono attualmente in sconto fino a Natale. Da notare che i nuovi utenti hanno la possibilità di provare il servizio con la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

L’offerta di Kaspersky con antivirus + VPN illimitata rappresenta la soluzione ideale per aumentare la sicurezza dei dati e dei dispositivi a un costo estremamente vantaggioso. Per ulteriori dettagli e per usufruire delle promozioni, visita il sito ufficiale di Kaspersky cliccando sul link sottostante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.