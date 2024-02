Kaspersky vince il Product of the Year confermandosi come miglior antivirus del 2023

Quando si parla di sicurezza informatica, tra le tante soluzioni presenti sul mercato Kaspersky è tra i primi nomi a cui si pensa. Lo storico brand ha di nuovo dimostrato di essere leader del settore ottenendo il titolo Product of the Year 2023 per il suo piano Standard. Questo riconoscimento, assegnato da AV-Comparatives, un laboratorio indipendente che ogni anno esegue dei test su vari sistemi antivirus, non è solamente un simbolo di eccellenza, ma è la conferma che affidarsi a Kaspersky significa scegliere un partner solido e sicuro nella lotta contro le minacce informatiche.

Precisiamo che i test condotti da AV-Comparatives hanno preso sì in esame Kaspersky Standard, il piano base per utenti privati, ma le tecnologie di rilevamento e protezione premiate sono le stesse utilizzate in tutti gli altri prodotti, sia le soluzioni più avanzate che quelle per le aziende.

Attualmente Kaspersky Standard gode di uno sconto del 42% sul prezzo di listino. Questo significa che ci si può abbonare per un anno a soli 19,99 € per la protezione di un dispositivo senza vincoli di rinnovo e con la possibilità di richiedere un rimborso se non si è soddisfatti. Se si necessita di protezione per più dispositivi si può estendere il piano Standard a 3 dispositivi o 5 dispositivi con un costo rispettivamente di 29,99 € e 34,99 €.

Kaspersky Standard: il riconoscimento come Prodotto dell’Anno 2023

Il premio come Product of the Year è stato assegnato a Kaspersky Standard dopo il superamento di ben 7 cicli di test in cui ha ottenuto il punteggio più alto (Advanced+) in ognuno di essi. Questi test sono pensati appositamente per valutare un software antivirus controllando la qualità della protezione offerta contro i più diffusi tipi di minacce, la resistenza ai falsi positivi e ovviamente l’impatto che hanno sulle prestazioni complessive del sistema e quindi del dispositivo. Facendo un bilancio dei dati ottenuti da questi esami il laboratorio riesce ad avere una panoramica completa sulla qualità di un software antivirus.

Per un periodo compreso tra Marzo e Ottobre 2023, Kaspersky Standard è stato sottoposto più volte al Malware Protection Test, il Performance Test, il Real-World Protection Test e l’Advanced Threat Protection Test. In poche parole questi esami valutano la capacità di rilevare malware, proteggere i dispositivi dalle minacce sul web attuali e resistere agli attacchi. Insieme a Kaspersky Standard, il laboratorio ha valutato altri 16 antivirus, ma la soluzione creata da Kaspersky ha battuto tutti.

Oltre al premio principale, nel 2023 Kaspersky ha ricevuto numerosi altri importanti premi da AV-Comparatives, tra cui il Real World Protection 2023 Silver, il Malware Protection 2023 Silver, e il Best Overall Speed 2023 Bronze. Un’ulteriore conferma di come Kaspersky offra prodotti eccellenti nei vari aspetti della sicurezza informatica. In più è bene sapere che non è la prima volta che Kaspersky riceve questo premio. Av-Comparatives ha assegnato il Product of the Year ai software Kaspersky per sette volte nel corso di 20 anni, un record non ancora superato da altri fornitori di antivirus.

Cosa include Kaspersky Standard?

Il piano Kaspersky Standard offre una protezione antivirus completa a un prezzo accessibile, ideale per chi cerca una difesa essenziale ma efficace contro le minacce digitali. Nel dettaglio il piano include:

Sicurezza avanzata con funzionalità anti-phishing e un firewall per proteggere da tentativi di frode e accessi non autorizzati;

con funzionalità e un per proteggere da tentativi di frode e accessi non autorizzati; Protezione dei pagamenti digitali per garantire transazioni sicure durante gli acquisti online;

durante gli acquisti online; Tool per gestione e pulizia delle app per assicurare un funzionamento ottimale dei dispositivi;

per assicurare un funzionamento ottimale dei dispositivi; Compatibilità multi-dispositivo poiché è funziona su Windows, macOS, Android e iOS;

Ricordiamo che, grazie allo sconto attuale, Kaspersky Standard per un dispositivo è attivabile per il primo anno a soli 19,99 € (poco più del costo di un caffè al mese).

