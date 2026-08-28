KB5120998 porta su Windows 11 nuove opzioni per Taskbar e non solo

Microsoft prepara un nuovo gruppo di modifiche per Windows 11 24H2 e 25H2 con l’aggiornamento KB5120998, distribuito nel Release Preview Channel.

Non si tratta di un normale aggiornamento di sicurezza: il pacchetto anticipa una serie di funzioni e miglioramenti destinati alla distribuzione più ampia, con interventi che riguardano barra delle applicazioni, menu Start, Esplora file, gestione degli account amministrativi, rete e crittografia.

Il rilascio segue il modello adottato da Microsoft per le versioni Release Preview: alcune novità entrano progressivamente nei dispositivi del programma Windows Insider, mentre altre correzioni seguono una distribuzione più ampia. Microsoft specifica infatti che il rollout graduale può variare in base al dispositivo e al mercato, quindi la presenza dell’aggiornamento nel Release Preview Channel non significa che tutte le funzioni siano immediatamente disponibili su ogni PC.

La barra delle applicazioni torna più personalizzabile e il menu Start si ridimensiona

Una delle modifiche più evidenti riguarda la Taskbar.

Con KB5120998 Microsoft permette nuovamente di scegliere la posizione della barra delle applicazioni tra quattro bordi dello schermo: basso, alto, sinistro e destro. Il comportamento delle descrizioni, dei menu a comparsa e delle animazioni viene adattato alla nuova posizione, mentre diverse impostazioni di personalizzazione continuano a funzionare indipendentemente dal bordo scelto. La funzione si trova in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni > Comportamenti della barra delle applicazioni > Posizione della barra delle applicazioni. Microsoft segnala però una limitazione: la casella di ricerca e la modalità con barra ridotta sono attualmente supportate soltanto quando la Taskbar si trova nella parte superiore o inferiore dello schermo.

Arriva inoltre una modalità Small che riduce l’altezza della barra e le dimensioni delle icone, pensata soprattutto per dispositivi con display più piccoli. Il menu Start riceve un gruppo di modifiche orientate alla personalizzazione. L’utente può scegliere tra tre dimensioni: Automatic, Small e Large. L’impostazione si trova in Impostazioni > Personalizzazione > Start > Dimensioni del menu Start e consente di decidere quanto spazio deve occupare l’interfaccia invece di affidarsi esclusivamente alla configurazione automatica.

Cambia anche la terminologia della sezione Recommended, che viene rinominata Recent. Microsoft interviene inoltre sulla pagina delle impostazioni di Start introducendo controlli separati per mostrare o nascondere le sezioni Pinned, Recent e All. Un’altra opzione consente di nascondere nome e immagine del profilo dal menu Start, scelta utile sui dispositivi condivisi o quando si preferisce un’interfaccia meno legata alle informazioni dell’account.

Windows Search diventa più leggibile e la crittografia post-quantistica arriva in modalità autonoma

Anche Windows Search riceve una revisione dell’interfaccia. La pagina iniziale della ricerca viene semplificata per ridurre gli elementi visivi e facilitare il ritorno alle ricerche recenti.

Microsoft migliora inoltre l’indicazione della provenienza dei risultati: l’utente può distinguere più chiaramente tra applicazioni, impostazioni, file, risultati Web e suggerimenti del Microsoft Store prima di aprirli. Una nuova impostazione consente di decidere se mostrare insieme ai risultati locali anche i suggerimenti provenienti dal Web e dal Microsoft Store. Il controllo si trova in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Ricerca.

Windows introduce inoltre l’indicizzazione automatica delle cartelle utilizzate più frequentemente. Il sistema può individuare percorsi rilevanti e indicizzarli affinché i file presenti al loro interno compaiano più rapidamente nelle ricerche successive. Tra gli interventi tecnicamente più interessanti c’è anche Administrator Protection, un meccanismo progettato per ridurre il rischio associato ai privilegi amministrativi permanenti attraverso privilegi temporanei.

KB5120998 contiene anche una modifica rilevante sulla sicurezza: ML-KEM, l’algoritmo di crittografia post-quantistica standardizzato dal NIST, può essere utilizzato come algoritmo autonomo per lo scambio di chiavi TLS. Un’altra modifica importante riguarda WMIC, la storica interfaccia a riga di comando per Windows Management Instrumentation, che viene rimossa definitivamente da Windows 11 24H2 e 25H2 a partire da agosto 2026.

Microsoft interviene anche sulla stabilità delle connessioni di rete, migliorando la resilienza in alcuni scenari nei quali problemi legati alla VPN possono provocare il blocco della risposta di determinati processi in background. Il pacchetto migliora inoltre l’affidabilità di Task Manager durante la visualizzazione della cronologia delle applicazioni e introduce indicatori di avanzamento aggiornati durante operazioni come avvio, accesso, riavvio, spegnimento e installazione degli aggiornamenti.