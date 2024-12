KDE Gear 24.12 porta finalmente Dolphin sui dispositivi mobili

KDE Project ha recentemente rilasciato KDE Gear 24.12, l’ultima versione stabile della suite software open source per l’ambiente desktop KDE Plasma e l’ecosistema Linux. Questa nuova versione apporta numerose nuove funzionalità e miglioramenti alle applicazioni KDE. Tra le maggiori funzionalità di KDE Gear 24.12 vi sono miglioramenti di accessibilità e usabilità per il gestore file Dolphin con una vista principale rinnovata per lavorare con gli screen reader. Vi è poi un ordinamento più naturale dei file e una navigazione da tastiera migliorata. Dolphin ora presenta anche una scheda Checksum e Permessi revisionata nella finestra di dialogo Proprietà e un’interfaccia ottimizzata per dispositivi mobili per Plasma Mobile. KDE Gear 24.12 migliora anche il visualizzatore di documenti Okular, supportando più tipi di elementi nelle caselle combinate dei moduli PDF. Ciò migliora anche la velocità e la correttezza della stampa, semplificando la firma digitale di un documento.

Con l’aggiornamento, l’app di crittografia e gestione certificati Kleopatra ha ricevuto un blocco note riprogettato e una finestra di dialogo di crittografia della firma. L’editor video Kdenlive consente anche di ridimensionare più elementi sulla timeline contemporaneamente. Infine, l’editor audio Kwave è stato convertito in Qt 6. Inoltre, la pagina di configurazione del task scheduler di KCron è stata trasferita su QML per un aspetto più moderno. Tra le altre novità, KDE Connect offre il supporto Bluetooth, KRDC funziona meglio su Wayland e l’assistente di viaggio digitale KDE Itinerary raggruppa le voci in viaggi individuali con la propria cronologia. Oltre a ciò, KDE Gear 24.12 aggiorna l’app complementare alla conferenza Kongress per visualizzare più informazioni nell’elenco degli eventi. Inoltre, l’update aggiorna il client Tokodon per Mastodon con un processo di registrazione semplificato e una pagina di benvenuto riprogettata.

KDE Gear 24.12: gli altri aggiornamenti delle app della suite

Il client NeoChat Matrix ha ricevuto miglioramenti alla sua interfaccia utente e usabilità e un selettore emoji più gradevole. Quest’app offre anche più opzioni di ordinamento dell’elenco delle stanze, un menu contestuale dei messaggi più completo e sondaggi più belli. Inoltre, l’editor di testo Kate ora si avvia più velocemente e fornisce indicazioni visive sullo stato di Git all’interno del Project tree. Ultimo ma non meno importante, KDE Gear 24.12 migliora il browser web Konqueror con un migliore riempimento automatico delle informazioni di accesso. Inoltre, aggiorna il lettore di feed RSS Alligator con il supporto per aggiungere ai preferiti i post. Infine, introduce Telly Skout, una nuova app per programmare la visione della TV.

KDE Gear 24.12 include anche molte altre piccole modifiche e correzioni di bug. Per conoscere tutti i dettagli tecnici è possibile consultare il changelog completo della versione. Nel frattempo, è possibile tenere d’occhio i repository software stabili della propria distribuzione GNU/Linux preferita per i pacchetti KDE Gear e aggiornare le proprie installazioni.