Kena Mobile: 300 Giga in 5G a 5,99 euro, l'offerta di San Valentino è ancora valida

Tra le offerte mobile più interessanti al di sotto della soglia dei 6 euro segnaliamo quella di Kena Mobile: 300 Giga in 5G, più minuti illimitati e 200 SMS, a 5,99 euro al mese, con attivazione, SIM e consegna gratuite. È l’offerta di San Valentino, valida per i nuovi numeri e per i clienti Iliad, CoopVoce e altri che scelgono di portare il loro numero in Kena entro il 24 febbraio.

Il 5G di Kena, lo ricordiamo, non è banale, dal momento che si appoggia alla rete 5G di TIM, tra le migliori in assoluto nel nostro Paese, tanto per velocità quanto per stabilità e copertura del segnale. Inoltre, a differenza di altri operatori più conservatori da questo punto di vista, la velocità massima che si può raggiungere con Kena 5G è pari a 250 Mbps, un valore importante.

I dettagli dell’offerta di San Valentino di Kena

L’offerta in questione si chiama 5,99 200GB Limited Edition 5G e prevede 300 Giga di Internet 5G, invece di 200 Giga, attivando il servizio di Ricarica Automatica, insieme a minuti illimitati e 200 SMS. Sia il contributo di attivazione che il costo della SIM sono gratuiti, in più sono inclusi 9 Giga al mese per navigare nei Paesi appartenenti all’Unione europea senza costi extra.

Inoltre, Kena mette a disposizione dei suoi clienti un’ampia gamma di servizi, tra cui RESTART, la funzionalità che permette di anticipare il rinnovo dei contenuti della propria offerta senza costi aggiuntivi. L’unica cosa che cambierà sarà la data del rinnovo, non più quella precedente ma quella corrispondente alla data in cui si utilizzerà il servizio RESTART.

Infine, vi confermiamo che possono sottoscrivere l’offerta gli utenti che attivano un nuovo numero Kena oppure chi richiede la portabilità da Iliad, ho. Mobile, CoopVoce, Lycamobile e altri MVNO. Maggiori informazioni sono consultabili al link che segue.