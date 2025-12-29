Kena Mobile, a 5,99€ al mese l'offerta incredibile con 5G e fino a 200 Giga

Questa offerta Kena Mobile fa al caso tuo se cerchi un piano completo e conveniente. Fino a 200 Giga al mese, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, più 5G, il tutto a un costo fisso di 5,99 euro al mese senza vincoli. Ecco tutti i dettagli della promo, attivabile ancora per un periodo limitato.

Dettagli dell’offerta da 200 Giga

Questa offerta Kena Mobile è dedicata ai clienti che provengono da specifici operatori (ad esempio Iliad e CoopVoce) oppure per chi richiede un nuovo numero. La connessione 5G è inclusa e ti permette di navigare fino a 250 Mbps, sfruttando la rete TIM che garantisce una copertura nazionale pari al 99% della popolazione. Un vantaggio concreto per chi utilizza lo smartphone ogni giorno per lavoro, streaming o anche solo per controllare i social.

Attivando la ricarica automatica, Kena ti regala ogni mese 100 Giga aggiuntivi: insieme ai 100 già inclusi nella promo, diventano complessivamente 200. Scegliere Kena significa puntare su offerte chiare, senza penali né sorprese. La trasparenza tariffaria è infatti uno dei punti di forza del brand.

Grazie alla App Kena, tutto è a portata di clic: verifica del credito, controllo di giga e minuti, ricariche rapide. Dalla stessa app è possibile scoprire promozioni riservate e cambiare offerta in autonomia. Al momento della sottoscrizione, puoi scegliere se attivare una eSIM senza attendere la SIM fisica.

L’attivazione è veloce e sicura tramite SPID e Video Selfie e ha un costo una tantum di 4 euro, mentre la SIM è gratis e così anche la consegna a casa. Il tutto è attivabile esclusivamente online, in pochissimi passaggi e in tempi rapidi. La promo è interessante: scegli Kena Mobile a 5,99 euro al mese e accedi a un mondo di servizi a un prezzo conveniente.