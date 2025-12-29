Kena Mobile, a 5,99€ al mese l'offerta incredibile con 5G e fino a 200 Giga

Nuova offerta limitata Kena Mobile, con minuti illimitati, 200 SMS e fino a 200 Giga in 5G: esclusiva per chi proviene da alcuni operatori.
Eleonora Busi
Pubblicato il 29 dic 2025
Kena Mobile, a 5,99€ al mese l'offerta incredibile con 5G e fino a 200 Giga

Questa offerta Kena Mobile fa al caso tuo se cerchi un piano completo e conveniente. Fino a 200 Giga al mese, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, più 5G, il tutto a un costo fisso di 5,99 euro al mese senza vincoli. Ecco tutti i dettagli della promo, attivabile ancora per un periodo limitato.

Attiva l’offerta Kena Mobile e risparmia

Dettagli dell’offerta da 200 Giga

Questa offerta Kena Mobile è dedicata ai clienti che provengono da specifici operatori (ad esempio Iliad e CoopVoce) oppure per chi richiede un nuovo numero. La connessione 5G è inclusa e ti permette di navigare fino a 250 Mbps, sfruttando la rete TIM che garantisce una copertura nazionale pari al 99% della popolazione. Un vantaggio concreto per chi utilizza lo smartphone ogni giorno per lavoro, streaming o anche solo per controllare i social.

Attivando la ricarica automatica, Kena ti regala ogni mese 100 Giga aggiuntivi: insieme ai 100 già inclusi nella promo, diventano complessivamente 200. Scegliere Kena significa puntare su offerte chiare, senza penali né sorprese. La trasparenza tariffaria è infatti uno dei punti di forza del brand.

Scopri tutti i dettagli dell’offerta Kena Mobile

Grazie alla App Kena, tutto è a portata di clic: verifica del credito, controllo di giga e minuti, ricariche rapide. Dalla stessa app è possibile scoprire promozioni riservate e cambiare offerta in autonomia. Al momento della sottoscrizione, puoi scegliere se attivare una eSIM senza attendere la SIM fisica.

L’attivazione è veloce e sicura tramite SPID e Video Selfie e ha un costo una tantum di 4 euro, mentre la SIM è gratis e così anche la consegna a casa. Il tutto è attivabile esclusivamente online, in pochissimi passaggi e in tempi rapidi. La promo è interessante: scegli Kena Mobile a 5,99 euro al mese e accedi a un mondo di servizi a un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Intel risorge grazie a Nvidia: ecco i SoC x86 RTX che potrebbero distruggere la concorrenza
Business

Intel risorge grazie a Nvidia: ecco i SoC x86 RTX che potrebbero distruggere la concorrenza
Lo studio americano: i chatbot aumentano il rischio di psicosi
IA

Lo studio americano: i chatbot aumentano il rischio di psicosi
Dimentica Selenium: Vibium porta l’Automazione Browser con l’AI a un nuovo livello
Business

Dimentica Selenium: Vibium porta l’Automazione Browser con l’AI a un nuovo livello
Windows 11 Pro e Office 2019 Pro Plus: Prezzi Crollati! Licenze originali Microsoft con attivazione immediata
Business

Windows 11 Pro e Office 2019 Pro Plus: Prezzi Crollati! Licenze originali Microsoft con attivazione immediata
Link copiato negli appunti