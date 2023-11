Kindle Paperwhite in promo, il Black Friday offre un SUPERSCONTO

Gli amanti della lettura oggi troveranno su Amazon un prodotto straordinario, ovvero il Kindle Paperwhite. Questo arriva in sconto con tutte le sue nuove facoltà, garantendo dunque a tutti la possibilità di portarsi dietro i propri libri digitali.

Il prezzo che scende del 4% oggi si ferma a soli 129 € inclusi due anni di garanzia e la spedizione rapida a casa.

Il Kindle Paperwhite scontato del 4%, le specifiche

Il Kindle Paperwhite è dotato adesso di uno schermo da 6,8″ con bordi molto più sottili e con la tonalità della luce regolabile. La durata della batteria arriva ad un massimo di 10 settimane, con il 20% di rapidità in più nel voltare le pagine rispetto al modello della generazione precedente.

Questo dispositivo è stato pensato per la lettura, favorendola con uno schermo antiriflesso da ben 300 ppi. I bordi sono sottili favoriscono una lettura praticamente uguale a quando si ha davanti la carta stampata. Non ci sarà alcun problema anche in condizioni di luce diretta del sole. Potrete leggere i vostri libri davvero ovunque, salvandoli all’interno della memoria da 16 GB.

Il Kindle Paperwhite di nuova generazione consente di non affaticare gli occhi grazie alla regolazione che va dal colore totalmente bianco ad ambra. Nessun problema in merito alla resistenza all’acqua per cui potrete utilizzarlo anche in spiaggia, nella vostra vasca da bagno o magari in piscina. Può resistere anche ad immersioni accidentali.

Acquistando un Kinde Paperwhite, potrete iscrivervi per 3 mesi gratis al programma Kindle Unlimited. In questo modo sfrutterete l’accesso a milioni di libri da leggere in qualsiasi posto vogliate.

In occasione del Black Friday 2023, Amazon concede a tutti il nuovo Paperwhite in sconto. Il prezzo scende del 4% e arriva a 129 € con due anni di garanzia e con spedizione veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.