Non sai cosa regalare a quella persona che ama leggere e – all’occorrenza – prendere appunti e sottolineare passi da ricordare? Su Amazon, grazie allo sconto immediato de 20% – il Kindle Scribe da 16GB costa 294,99€ anziché 369,99€. La spedizione è completamente gratuita per tutti gli abbonati Prime e, completando l’acquisto oggi, la consegna è garantita prima di Natale.

Kindle Scribe con penna basic: sconto di 70€ su Amazon e consegna prima di Natale

Kindle Scribe è il primo dispositivo della gamma che combina le funzionalità di un lettore di e-book con quelle di un taccuino digitale. È dotato di uno schermo Paperwhite da 10,2 pollici con una risoluzione di 300 ppi, che lo rende ideale sia per la lettura che per la scrittura.

«Kindle Scribe è dotato di un ampio display, opzioni di illuminazione, come la luce calda regolabile e la luce frontale con regolazione automatica. Scegli la dimensione dei caratteri più comoda per la tua lettura», scrive Amazon.

La penna Basic inclusa nella confezione è sensibile alla pressione e consente di scrivere con una varietà di stili e colori. È possibile utilizzare la penna per prendere appunti, sottolineare il testo, disegnare o creare schizzi. «Prova la penna stilografica per creare una calligrafia elegante, il pennarello o l’evidenziatore per sottolineare i tuoi appunti o utilizza la matita per creare bozze leggere. Tutti gli strumenti di scrittura offrono funzionalità ottimizzate basate sulla pressione e sull’inclinazione», aggiunge il colosso di Seattle.

Il dispositivo Amazon è compatibile con la maggior parte dei formati di file di testo, tra cui PDF, EPUB, MOBI e AZW3. È inoltre possibile utilizzare la funzione di conversione automatica di Kindle per convertire i file di testo in formato Kindle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.