Kindle Scribe 32GB + penna, tra le PAZZIE del Black Friday: lo sconto è INCREDIBILE

Il Black Friday per i lettori e gli scrittori è qua. Sei un fanatico della lettura e della scrittura? Ti piace davvero tanto leggere in qualsiasi momento della giornata e anche prendere appunti durante una sessione di lezioni in Università? Beh, allora la soluzione che fa al caso tuo, è questo Kindle Scribe, oggi te lo porti a casa a soli 334,99€, invece di 419,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che termini.

Oggi, potrai avere il Kindle Scribe ad un prezzo piuttosto ridicolo per la tua lettura e per la tua scrittura. Oggi, te lo puoi portare a casa con lo sconto del 20%. Non ti resta che aggiungere il Kindle al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Kindle Scribe da 32 GB, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi

Un modello davvero assurdo, con tanto di sconto del 20%, valido solo oggi con il Black Friday. Il primo Kindle e taccuino digitale, tutto in uno, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi.

L’unico Kindle che puoi utilizzare anche come taccuino digitale, con la sua penna dedicata: leggi e scrivi i tuoi pensieri nei libri o in un taccuino separato, senza distrazioni. Scopri i taccuini Kindle: taccuini digitali per annotare qualsiasi cosa desideri. Scrivi il tuo diario personale, disegna, prendi appunti e molto altro.

Converti i tuoi appunti scritti a mano in testo: sfoglia e condividi i tuoi appunti con i tuoi contatti, portali sempre con te e consultali sull’app Kindle. Leggi e scrivi proprio come sulla carta stampata: lasciati sorprendere dal primo schermo al mondo da 10,2 pollici, a 300 ppi, con illuminazione frontale e senza riflessi.

Non aspettare altre ore, ne restano davvero pochissimi disponibili su Amazon. Quindi, non ti resta che correre a vedere questo misero prezzo con questo sconto shock del 20%.

