Uno dei dispositivi più apprezzati tra quelli a marchio Amazon è il Kindle Scribe, un vero e proprio taccuino digitale con ampio display 10,2 pollici e possibilità di utilizzarlo con uno stylus. Oggi la configurazione con 16GB di archiviazione interna e penna basic è proposta in offerta a 289,99 euro, ovvero il 22% in meno rispetto al prezzo di listino.

Il Kindle Scribe è un taccuino digitale e anche un eReader: oggi costa quasi 100 euro in meno

Il Kindle Scribe è dotato di un display da 10,2 pollici a 300 ppi con tecnologia Paperwhite, che garantisce un’esperienza di lettura simile a quella della carta stampata, anche in condizioni di luce solare diretta. Lo schermo, inoltre, è dotato di sistema di illuminazione frontale regolabile e autoregolabile, per un comfort ottimale in qualsiasi ambiente.

Nella confezione è inclusa anche la penna basic che offre una scrittura naturale e precisa, con diverse opzioni di tratto e spessore per annotare, sottolineare e disegnare sui libri digitali. La penna è dotata di un sensore di pressione che permette di modulare il tratto in base alla forza applicata, proprio come su un taccuino tradizionale.

Altre funzionalità del Kindle Scribe:

Evidenziazione e annotazioni : è possibile evidenziare passaggi di testo, aggiungere sottolineature e scrivere note direttamente sui libri digitali.

: è possibile evidenziare passaggi di testo, aggiungere sottolineature e scrivere note direttamente sui libri digitali. Dizionario e traduzione : con un semplice tocco sulla parola desiderata, è possibile accedere alla definizione o alla traduzione in diverse lingue.

: con un semplice tocco sulla parola desiderata, è possibile accedere alla definizione o alla traduzione in diverse lingue. Ricerca interna : è possibile cercare parole o frasi all’interno del libro in lettura.

: è possibile cercare parole o frasi all’interno del libro in lettura. Regolazione del carattere e della dimensione del testo : per una lettura confortevole e personalizzata.

: per una lettura confortevole e personalizzata. Ascolto di audiolibri: Kindle Scribe supporta la funzione Audible, che permette di ascoltare audiolibri con la stessa interfaccia del lettore di eBook.

Tutti gli appunti, le sottolineature e le annotazioni salvate sul dispositivo vengono automaticamente sincronizzati sul cloud, garantendo l’accesso da qualsiasi dispositivo Kindle. Inoltre, è possibile effettuare un backup completo del dispositivo per una maggiore sicurezza dei dati.

Per quanto riguarda la batteria, il Kindle Scribe vanta un’autonomia di 30 giorni con una singola carica, garantendo lunghe sessioni di lettura e scrittura senza preoccupazioni. Il dispositivo dispone di connettività Wi-Fi, che permette di scaricare nuovi eBook, sincronizzare i propri appunti e accedere al Kindle Store.