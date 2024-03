Kit MOUSE e TASTIERA wireless di Logitech a metà prezzo, COMPRA subito

Ogni computer necessita di una tastiera e di un mouse qualora sia un prodotto di tipo desktop. Ecco quindi l’offerta giusta per tutti: il kit MK295 di Logitech composto da entrambi i dispositivi è oggi in sconto su Amazon.

Chi vuole una tastiera e un mouse wireless di alta qualità senza spendere un patrimonio, ha trovato la soluzione perfetta. In grado di fornire prestazioni di gran livello pur costando poco, questi due prodotti vanno a ruba su Amazon.

Grazie al 50% di sconto oggi sul sito e-commerce costano solo 26,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione in soli due giorni.

Il kit mouse e tastiera MK295 di Logitech è fantastico: solo recensioni positive

Esteticamente sembrano un mouse e una tastiera comuni ma non lo sono. Logitech ha realizzato questi due prodotti con caratteristiche uniche, come la tecnologia SilentTouch che garantisce il 90% di rumore in meno. Sulla tastiera ci sono addirittura 8 tasti a scelta rapida e il tastierino numerico, mentre per quanto riguarda il mouse, il tracciamento ottico avanzato garantisce prestazioni fulminee. Bastano solo 3 secondi per collegare al computer entrambi i dispositivi.

Quando rientra in gioco Logitech non ce n’è per nessuno: il famoso brand è leader per quanto concerne gli accessori per computer. Questa tastiera e questo mouse lo dimostrano alla grande avendo come punti di forza la grande qualità costruttiva e soprattutto le prestazioni, in alcuni casi degne di prodotti top di gamma molto più costosi. Il kit è consigliato per tutti, anche per i più esperti che hanno bisogno di tanta qualità.

Il prezzo oggi viene agevolato da Amazon grazie al 50% di sconto, che rende dunque acquistabili tastiera e mouse a soli 26,99 €. Sono due gli anni di garanzia e la spedizione è prevista in due giorni.