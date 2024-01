Kit termostato tado su Amazon al 46%, è un super prezzo

Rimodernare il proprio ambiente domestico significa anche equipaggiarlo con i giusti strumenti utili. Tra questi non può che rientrare anche un termostato intelligente, proprio come quello compreso nel kit di base di tado.

Il prodotto oggi arriva con tutte le sue specifiche tecniche di rilievo, tra cui la compatibilità con i principali assistenti vocali, ad un prezzo straordinario su Amazon. Con il 46% di sconto infatti è possibile acquistarlo nell’offerta a tempo del celebre sito e-commerce a soli 99,99 €. Gli anni di garanzia saranno come sempre due e inoltre c’è la spedizione veloce entro dopodomani

Il kit termostato tado è in promo, le specifiche tecniche

Unitamente a tanti altri accessori utili per rendere la propria casa quanto più intelligente possibile, questo termostato di tado è probabilmente uno dei migliori. Consente di risparmiare energia in quanto riuscirà a tenere conto dei momenti e del riscaldamento effettivo dell’ambiente.

Gli utenti poi non dovranno accendere o spegnere continuamente il riscaldamento, ma potranno farlo senza problemi grazie alla funzione di geolocalizzazione che infatti permette di pianificare il riscaldamento anche quando non si è presenti in casa.

Effettivamente una soluzione del genere potrebbe essere utile per molte persone, in modo da semplificare l’attività di gestione in casa del sistema di riscaldamento. Ricordiamo che c’è anche ampia compatibilità, in quanto questo termostato intelligente va a sostituire in pieno il termostato collegato ad ogni caldaia. L’istallazione sarà estremamente semplice e avverrà in pochi minuti grazie alle istruzioni presenti nell’applicazione ufficiale.

Oggi tutto viene reso poi ancora più semplice dalla presenza di uno sconto eccezionale nell’offerta a tempo con il 46%. Il kit di base in questione costerà infatti 99,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione veloce a casa vostra.

