La cassa JBL Clip 4 super SCONTATA su Amazon, è IP67 e dura 10 ORE

Quando si è amanti del mondo dell’audio e della musica in particolare, subentra subito il marchio JBL a dire la sua. Questa azienda, leader insieme a poche altre, offre diversi prodotti su Amazon, esattamente come il suo speaker Bluetooth Clip 4. Questa cassa wireless, dotata di un moschettone integrato, ha la peculiarità di essere agganciata dappertutto.

JBL ha pensato a questo prodotto per chi ama camminare attaccando allo zaino una vera bomba o per chi vuole sempre avere musica con sé in ogni posto. Il Clip 4 è potentissimo e semplice da usare. Oltretutto questo speaker offre una grande autonomia.

Oggi a rendere tutto davvero perfetto ci pensa lo sconto che Amazon applica: con il 37% in meno il prezzo finale è di 40,99 € e con due anni di garanzia.

Questa cassa di JBL è una delle più amate per la sua estetica, comprala subito

Il JBL Clip 4 è lo speaker da acquistare se non volete spendere molto avendo una qualità senza precedenti. Questa cassa wireless del celebre marchio è compatta, potente e anche resistente all’acqua grazie alla certificazione IP67. La sua batteria molto capiente garantisce fino a 10 ore di riproduzione musicale.

Passando proprio alla riproduzione del suono, il JBL Clip 4 è potentissimo. L’audio è talmente chiaro che sembra provenire da una cassa molto più grande. Il pratico moschettone poi è un gran punto di forza in quanto consente di attaccarlo ovunque.

Con lo sconto del 37%, questo speaker Bluetooth portatile costa oggi solo 40,99 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione rapida entro 24 ore al massimo.