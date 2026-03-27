La fibra ultra veloce di Iliad è in sconto: ecco la promo del momento

La fibra di Iliad, una delle più veloci in commercio, è proposta ora in sconto al prezzo di 22,99€ al mese invece di 26,99€ per tutti gli utenti che hanno attiva un’offerta mobile dell’operatore da 9,99€ al mese con servizio di ricarica automatica.

Nell’offerta è compreso anche il router Iliadbox, dotato di WiFi 7, che assicura una velocità e stabilità di connessione più elevate rispetto ai competitor. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio la proposta di Iliad.

Fibra Iliad in sconto: cosa include

Le caratteristiche della Fibra di Iliad la rendono una delle reti migliori in circolazione. Innanzitutto, si tratta di una fibra ottica 100% FFTH (Fiber to the Home): ciò significa che le sue prestazioni sono nettamente più elevate di una fibra FTTC (Fiber to the Cabinet).

Nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON, le performance sono le seguenti: download fino a 5 Gigabit/s e upload fino a 700 Mbit/s.

Altra specifica tecnica da menzionare è il router con WiFi 7 incorporato, che contribuisce sia in termini di velocità che di stabilità del segnale e ottima copertura all’interno della stessa abitazione. Non è un aspetto scontato: nella maggior parte delle fibre proposte in commercio, non c’è il router con tecnologia WiFi 7. Grazie ad esso, guardare film, eventi in diretta e fare smart working non sarà problematico.

Inoltre, la promo di Iliad include anche minuti illimitati in Italia, verso numeri fissi internazionali di molti Paesi e i numeri mobile di USA e Canada.

Per essere sicuri che la copertura nella propria zona ci sia, basta andare sul sito di Iliad, premere sul pulsante “Verifica copertura” e nella pagina successiva compilare il form con tutti i dati richiesti.