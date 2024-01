La fotocamera dei Samsung Galaxy S24 sarà anche una webcam con IA

L’attesa sta finalmente per terminare per tutti gli appassionati del marchio Samsung e per quelli che amano il mondo smartphone in generale. I nuovi Galaxy S24 stanno per arrivare ufficialmente durante questo mese di gennaio, in via del tutto eccezionale siccome in genere vedono la luce i primi di febbraio.

La voglia dell’azienda sudcoreana di contrastare prima del solito la forte ascesa dei nuovi iPhone di Apple si vede chiaramente. L’obiettivo è infatti quello di prendersi una grossa fetta del mercato e con le premesse viste grazie all’indiscrezioni tra pelate sul web, si tratta di un’ipotesi più che plausibile. Al momento però bisogna mettersi l’anima in pace:

I Samsung Galaxy S24 non saranno svelati totalmente fino all’evento Unpacked del 17 gennaio, per cui bisognerà accontentarsi delle indiscrezioni. Queste stanno continuando a fornire dettagli importanti, come quelli trapelati nelle ultime ore.

Un Samsung Galaxy S24 come webcam: il colosso sudcoreano consentirà questa funzione

Con i suoi prossimi top di gamma, Samsung ha intenzione di introdurre alcune novità più funzionali che estetiche. Proprio in merito alle feature, i nuovi Galaxy S24 potranno trasformarsi in una vera e propria webcam di alta qualità. Si potrà passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e persino sfruttare appieno le funzionalità della fotocamera AI applicando la sfocatura dello sfondo e l’inquadratura automatica.

Non è di certo la prima volta che si sente parlare di questa funzione. A poterlo fare con Android 14 al momento ci sono anche i Google Pixel 8. In realtà già in alcune beta della One UI 6 di Samsung si erano viste tracce di questa funzionalità. Pare probabile che l’azienda la stesse testando con lo scopo di rilasciarla come feature esclusiva dei prossimi Galaxy S24.

Al momento non risulta chiaro se tale funzione riguarderà anche i dispositivi del vecchio corso, ma di certo quelli nuovi ne disporranno.