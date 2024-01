La fotocamera periscopica del OnePlus 12 in arrivo su un Realme più economico

Ha sicuramente stupito gli utenti l’introduzione della fotocamera periscopica arrivata con il nuovo OnePlus 12 sul finire dello scorso 2023. Questa caratteristica, a tratti esclusiva ma non troppo, potrebbe a breve fare il suo esordio anche su uno smartphone più economico e per la prima volta.

A pensarci sarebbe stata un’altra azienda cinese, ovvero Realme. Il brand ha confermato su X che uno dei suoi prossimi telefoni della serie Realme 12 Pro (probabilmente il modello Plus) avrà una fotocamera periscopica 3x.

Realme pronta ad introdurre una fotocamera periscopica sulla serie 12 Pro

Il colosso cinese con la crescita del brand più veloce in territorio europeo, ha deciso di chiarire al meglio la situazione. La fotocamera periscopica che a breve arriverà su uno dei prossimi Realme 12 Pro, avrà lo stesso sensore presente sul OnePlus 12, ovvero l’OV64B da 64 MP.

Realme ha aggiunto inoltre che questa fotocamera periscopica offre anche zoom 6x con stabilizzazione ottica (OIS) con inclinazione del prisma, al fine di migliorare la stabilità. La casa produttrice di smartphone aggiunge che il telefono offrirà anche la funzione “super zoom” a 120x, ovviamente con una notevole perdita di risoluzione.

Allo stesso tempo c’è una constatazione da fare: l’arrivo di una fotocamera così performante su un telefono medio di gamma è sorprendente. Chiaramente non si tratterà del solo sensore, dal momento che ce ne sarà anche un altro: l’IMX890 da 50 MP, in dotazione a fotocamere per top di gamma.

A quanto pare non bisognerà aspettare molto tempo per il lancio e dunque per conoscere la verità. Realme ha infatti confermato che la serie Realme 12 Pro verrà lanciata proprio durante questo mese di gennaio. Non si sa nulla in merito alla disponibilità, ma tutto lascia pensare che i dispositivi saranno disponibili, oltre che in Asia, anche in Europa e India. Il prezzo di partenza non supererà i 399 €.