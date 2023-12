OnePlus 12R arriverà in Europa a gennaio 2024

Negli ultimi anni, OnePlus ha distribuito la serie “R” al solo mercato indiano. Tuttavia, nelle scorse ore, l’azienda cinese ha annunciato l’arrivo ufficiale del nuovo OnePlus 12R negli Stati Uniti e in Europa. La conferma è arrivata in un recente video pubblicato sul canale YouTube dell’azienda. In una “Fireside Chat” con i membri principali di OnePlus, incluso Pete Lau, l’azienda ha ripercorso gli eventi degli ultimi 10 anni e anticipato le prossime novità. OnePlus 12 è già stato lanciato in Cina all’inizio del mese. Adesso il top di gamma è atteso in Europa, insieme alla versione R. La data di lancio ufficiale è prevista per il 23 gennaio 2024, nel corso dell’evento OnePlus Smooth Beyond Belief.

OnePlus 12R: le specifiche del nuovo smartphone di OnePlus

OnePlus R è una serie è dedicata a dispositivi di fascia media, con sistema operativo Android (naturalmente). Il primo smartphone di questa gamma è stato OnePlus 9R, lanciato nel 2021. Negli anni successivi sono posi stati lanciati i successori OnePlus 10R e OnePlus 11R. Ora è il turno di OnePlus 12R. Questo device dovrebbe essere dotato di schermo AMOLED 6,7 pollici, risoluzione 1,5K, frequenza di aggiornamento 120 Hz. Avrà inoltre un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e memoria fino a 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Sarà inoltre dotato di tripla fotocamera posteriore da 50, 8 e 32 megapixel (wide, ultrawide e teleobiettivo) e fotocamera anteriore da 16 megapixel. Infine, dovrebbe avere una batteria da 5.000 mAh e sistema operativo Android 14, basato su interfaccia OxygenOS 14.

A differenza dei precedenti device, questo verrà commercializzato anche al di fuori dall’India verso il Nord America e l’Europa. Tra le certezze vi è che il dispositivo sarà venduto anche negli Stati Uniti, poiché OnePlus lo ha confermato, anticipando il lancio dello smartphone la scorsa settimana. Per saperne di più sul lancio di OnePlus 12R in Italia, bisognerà attendere la prossima presentazione di fine gennaio.