La friggitrice ad aria di Philips è in sconto del 36% e c'è anche un coupon

Oggi in sconto su Amazon c’è una friggitrice molto famosa, ovvero la Philips Essential Airfreyer. Il sito e-commerce la mette a disposizione ancora una volta nella sua versione da 4,1 litri.

Il prezzo di vendita arriva a soli 72 € grazie alla combinazione tra il 36% di sconto e un coupon da 15 €.

Amazon regala la friggitrice Philips Essential Airfreyer da 4,1 litri

Questa friggitrice, che sul lato tecnico risulta praticamente perfetta, vanta un’estetica essenziale e semplice da comprendere. Le sue linee lasciano fin da subito capire che si tratta di un’ottima friggitrice, essendo ben realizzate e con due manopole utili per selezionare le varie funzionalità. Passando al lato tecnico, sarà l’aria il nuovo olio utile per friggere e cuocere i vostri cibi in maniera salutare, riducendo i grassi fino al 90%.

La Philips Essential Airfreyer è provvista di tecnologia Rapid Air, utile per rendere i cibi croccanti all’esterno ed estremamente morbidi all’interno. Tutto sarà sano ma soprattutto molto saporito siccome l’eliminazione dei grassi non precluderà il gusto. Con il timer che è integrato, questa friggitrice consente di impostare dei tempi di cottura fino ad un massimo di 60 minuti.

Le possibilità inoltre saranno molteplici, visto che con il prodotto oggi in vendita su Amazon si potrà sia friggere che cuocere o grigliare ogni cibo. Il tutto con 4,1 litri di capienza.

In conclusione, parliamo di uno dei prodotti più acquistati durante l’ultimo anno su Amazon. A testimoniarlo ci pensano lei svariate recensioni e soprattutto le oltre 19.000 votazioni che sono state effettuate dagli utenti.

La friggitrice di Philips arriva con il 36% di sconto ma non finisce qui perché c’è anche un coupon da 15 € da attivare. Sarà proprio in questo modo che il prezzo scenderà a soli 72 €, con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione che sarà a casa vostra proprio alla vigilia di Natale, magari giusto in tempo per fare un regalo.

