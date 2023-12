La friggitrice da 4,5 litri di Moulinex è in promo su Amazon (-29%)

Anche solo per sfizio, comprare una friggitrice oggi potrebbe essere molto più vantaggioso del solito. Sono arrivati tanti sconti per le feste natalizie che riuscirebbero a consentire agli agli utenti di Amazon di fare dei grandi regali ai propri cari. Il prodotto oggi in sconto è quello che tutti desiderano, ovvero la friggitrice di Moulinex.

Questo elettrodomestico riesce ad integrare al suo interno tutto quello che serve per cucinare dei piatti salutari e gustosi. La sua grande capienza contribuisce a rendere questa una delle migliori friggitrici in circolazione, peraltro anche ben realizzata esteticamente.

Sul famoso sito e-commerce lo sconto oggi è del 29%, vantaggio che porta il prezzo da 139,99 € a 99,99 €. Questo significa che ci sarà un ottimo ribasso, peraltro con due anni di garanzia e con la possibilità di restituire il prodotto fino al 31 gennaio 2024.

La migliore friggitrice del momento è questa, ecco le sue caratteristiche

La capienza di questa friggitrice è di 4,5 litri, spazio utile per cucinare per quattro o cinque persone. La temperatura arriva fino a 200° e c’è la possibilità di impostare un timer.

Ci sarà anche un ricettario digitale sul quale spulciare tra le varie proposte al fine di preparare deliziosi manicaretti all’insegna del mangiare sano.

Dopo aver letto le caratteristiche tecniche è semplice comprendere quanto sia importante avere una friggitrice del genere in casa. Moulinex è da sempre un marchio molto attento alla realizzazione degli elettrodomestici e in questo caso siamo di fronte ad uno dei top di gamma.

Grazie al prezzo che scende del 29%, compiere l’acquisto sarà ancora più semplice. Il prezzo sarà di soli 99,99 € in promo su Amazon con la spedizione che sarà molto più rapida di quella che vedete sul sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.