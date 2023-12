La friggitrice di COSORI in sconto del 23%, il prezzo è SUPER

Potrebbe essere questo il momento giusto per portare a casa una friggitrice ad aria calda di ottimo livello. Amazon mette a disposizione probabilmente la migliore in assoluto, ovvero quella di COSORI.

Con il 23% di sconto, gli utenti pagheranno solo 99,99 € approfittando anche di due anni di garanzia e della spedizione rapida entro domani a casa.

Amazon offre in sconto la friggitrice COSORI, ecco le specifiche

Quando si parla della friggitrice di COSORI, celebre marchio, basta quello per acquistarla. Effettivamente sono sottintese tutte le sue grandi caratteristiche tecniche, che fanno di questo prodotto il migliore sul mercato anche in rapporto qualità-prezzo.

La friggitrice in questione è in grado di cucinare tutto senza l’utilizzo dell’olio, friggendo solo con aria calda. Oltre a questo, c’è la possibilità di regolare la temperatura da 75 fino a 230 °C, arrivando a terminare la cottura il 20% più rapidamente rispetto alle friggitrici tradizionali.

È dotata anche di un’alta capacità, siccome può contenere fino a 4,7 litri di cibo. Si tratta dell’ideale per cucinare pietanze per un gruppo che va da due a quattro persone. Ci sono ben 7 programmi disponibili per cucinare cibi di ogni genere, oltre alle 3 funzionalità preimpostate.

Venendo all’estetica, il design è talmente pulito da essere singolare. Nessuna friggitrice è infatti plasmata in questo modo. Sulla parte alta, ecco la pulsantiera touch e il display LED.

Acquistare questa friggitrice potrebbe essere la scelta giusta, ancor di più se avete voglia di fare un regalo. Il prezzo, oggi in sconto del 23%, si conferma molto vantaggioso: il prodotto costerà solo 99,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione prevista entro domani a casa vostra.

