La friggitrice più venduta su Amazon è in sconto con coupon

La vostra voglia di acquistare una friggitrice ad aria potrà essere soddisfatta da un grande affare oggi disponibile su Amazon. La Philips Essential Airfryer è disponibile in sconto.

Il prezzo, che scende di 15 € grazie al coupon da applicare in pagina, sarà di soli 72,26 € con spedizione rapida a casa vostra.

La friggitrice Philips Essential Airfryer è in promo, le specifiche

Acquistando la friggitrice ad aria Philips Essential Airfryer, gli utenti potranno rendersi conto di una nuova dimensione nella preparazione dei cibi. Sfruttando solo ed esclusivamente l’aria calda al posto dell’olio, sarà possibile cuocere in modo impeccabile tutte le pietanze possibili riducendo quindi i grassi fino al 90%.

Di grande impatto è la tecnologia Rapid Air, che farà confluire al meglio l’aria calda cuocendo i cibi in maniera uniforme e dotandoli della giusta croccantezza. Ovviamente anche all’interno saranno cotti in maniera perfetta.

Questa friggitrice va a favore del mangiare in maniera salutare e tiene dunque intatti i sapori. L’integrazione di un timer consente una cottura precisa, con possibilità di preimpostare i tempi fino a 60 minuti per garantire risultati sempre ottimali. La capienza poi è da 4,1 litri, per cui c’è spazio per cucinare cucinare per tutti.

Sono quindi molteplici le possibilità messe a disposizione da una friggitrice di questo calibro, che non fallisce l’appuntamento. Quando scende in campo Philips infatti è davvero difficile che l’utente medio resti insoddisfatto, soprattutto in termini di elettrodomestici.

La friggitrice di Philips oggi risulta la più venduta all’interno della categoria delle friggitrici ad aria calda. Sono addirittura oltre 18.600 le recensioni su Amazon, proprio a testimoniare quanto sia ben gradita. Grazie ad un coupon sconto da 15 €, gli utenti potranno portarla a casa con un prezzo di soli 72,26 € e con due anni di garanzia.

