La friggitrice smart di Xiaomi su eBay con CODICE SCONTO

È arrivata su eBay in sconto oggi la friggitrice Mi Air Freyer di Xiaomi. Questo prodotto, di grande qualità estetica e tecnica, oggi beneficia di un ottimo ribasso.

Grazie al codice sconto da applicare, costerà solo 80,99 €, ma non dimenticate di inserire la sigla “CASA24“ in fase di acquisto.

La friggitrice ad aria di Xiaomi è ora in promo, le specifiche

Esteticamente si vede fin da subito la mano di Xiaomi, azienda che si lancia spesso nella costruzione di dispositivi dall’estetica molto singolare. Molto bella da vedere, questa friggitrice è anche utilissima in quanto con la circolazione dell’aria calda a 360° riesce a garantire una cottura a basso contenuto di grassi.

Questo significa che i cibi potranno essere cucinati in breve tempo, in maniera più salutare e come se fossero stati cotti in padella. Non bisognerà utilizzare olio e si potranno preparare pietanze per più persone grazie all’ampia capienza di 6 litri. La temperatura massima è di 200° e c’è anche un pannello di controllo interattivo intelligente con dei tasti soft touch disponibili. Chiaramente non manca il display per guardare tutte le informazioni sia in merito alle modalità utilizzate che alla cottura.

Insomma, caratteristiche tecniche del genere a bordo di una friggitrice ad aria calda, non possono che essere un segno contraddistintivo di grande valore. Il prodotto di Xiaomi, visto anche su altre piattaforme a prezzi più elevati, torna disponibile con più esemplari, anche se la scorta sta per finire. Ricordiamo che bisogna applicare il codice sconto “CASA24” in fase di acquisto, così da ottenere un bel ribasso.

La friggitrice oggi disponibile su eBay con spedizione in un solo giorno, costa con codice sconto 80,99 €. Il tutto è garantito dal servizio di sicurezza eBay e anche dalla garanzia cliente prevista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.