La friggitrice XIAOMI costa meno su Amazon con le offerte di primavera

Di grandi elettrodomestici in vendita su Amazon ce ne sono tanti ma con le nuove offerte di primavera ecco la regina assoluta: la friggitrice ad aria di Xiaomi. La nuova Smart Air Fryer Pro da 4 litri è tornata disponibile e con un prezzo ancora più accessibile per il pubblico.

Dotata di un design molto semplice ma soprattutto di un cestello capiente e trasparente all’esterno, questa friggitrice ad aria offre anche un bel display. Grazie allo sconto disponibile oggi il prezzo si ferma a soli 106,49 €, un vero assist per portarla subito a casa con spedizione in un giorno.

La nuova friggitrice ad aria di Xiaomi è un best-buy, approfittane su Amazon

Caratterizzata da un cestello da 4 litri di capienza e da diversi programmi pre-impostati, la friggitrice di Xiaomi è bellissima. La scocca trasparente permette di dare uno sguardo all’interno in maniera rapidissima mentre il piccolo display OLED su cui visualizzare le informazioni è contornato da una manopola che regola gradi e timer.

Una friggitrice di questo genere è un sogno per chi vuole avere una risorsa in più in cucina arredando il tutto con un pezzo di design vero e proprio. Xiaomi ha pensato ad un’estetica minimale ed è proprio quello il punto di forza del prodotto. L’altro fiore all’occhiello è la trasparenza del cestello che consente così di controllare lo stato di cottura senza aprire.

La Smart Air Fryer Pro di Xiaomi arriva con le offerte di primavera in sconto del 7% e con un totale di 106,49 €. Basta attendere un giorno per riceverla a casa con due anni di garanzia disponibili.