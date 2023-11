La Fujifilm istax mini 12 scatta foto e le stampa, Amazon la regala

La possibilità di scattare una foto e di stamparla al momento vi ha sempre incuriosito? Grazie alla Fujifilm istax mini 12 potrete rendere il tutto realtà.

Oggi su Amazon c’è il 23% di sconto da sfruttare, acquistando quindi la macchina fotografica istantanea per un prezzo di soli 69 €.

La Fujifilm istax mini 12 Clay White è in sconto, ecco le specifiche

Questa macchina fotografica istantanea di Fujifilm consente di rimpire la propria vita di gioia e di tanta originalità. Si tratta di un prodotto intuitivo, veloce e semplice da utilizzare: basta infatti girare l’obiettivo per accendere la fotocamera, o magari ruotarlo ancora per attivare la modalità Close-Up e inquadrare con precisione il soggetto.

Sarà possibile ottenere una stampa in formato mini in soli 5 secondi. L’esposizione e il flash si regolano automaticamente, consentendo di catturare i momenti in qualsiasi condizione di illuminazione. La presenza dello specchietto dedicato consente di scattare anche dei selfie al primo tentativo.

A garantire più possibilità in merito alla creatività ci pensa poi l’app INSTAX UP dove poter convertire anche le stampe preferite in formato digitale. È possibile anche creare un album fotografico per conservare i ricordi e condividere i momenti più belli ed emozionanti con gli amici.

Un altro aspetto che stupisce è sicuramente il design, molto alla moda e vivace. Sono 5 le tonalità pastello in cui è possibile portare a casa questa fotocamera di Fujifilm: in questo caso si tratta della variante Clay White.

La grande opportunità arriva mediante Amazon, con uno sconto del 23% che concede a tutti la possibilità di acquistare la istax mini 12 per 69 €. Ci sono due anni di garanzia e la possibilità di restituire il prodotto fino al 31 gennaio 2024.

