La lampadina SMART che costa solo 7 EURO va a ruba

Rendere la propria casa smart ed automatizzata può diventare più facile acquistando i giusti prodotti, come questa lampadina. La Tapo L610 di TP-Link è diventata di diritto una delle più vendute in assoluto, sia per il suo prezzo che per la sua grande utilità.

Questa lampadina intelligente è in grado di fare tanta luce e soprattutto di rispondere ai comandi degli utenti sia mediante l’applicazione ufficiale che con la voce. Il suo prezzo oggi è in sconto dell’11% e garantisce pertanto un ottimo risparmio sul suo prezzo già esiguo di base. Il costo finale equivale a 7,99 € con due anni di garanzia concessi da Amazon. La spedizione arriva in un solo giorno.

Questa lampadina costa pochissimo, costa l’11% in meno

Di tipo Wi-Fi e con una luminosità pari a 350 lumen, questa lampadina smart è una delle più acquistate in assoluto. il suo colore è giallo caldo, sul tradizionale che piace agli utenti. Una volta collegata, va solo impostata con il Wi-Fi ed il gioco è fatto: tramite l’applicazione ufficiale è gestibile in ogni momento e da qualsiasi luogo, esattamente come con Alexa e Google Assistant.

Chi ha bisogno di illuminare il proprio ambiente può starne certo: questa lampadina è in grado di fare un gran lavoro. Come testimoniano le oltre 18.000 votazioni su Amazon, funziona davvero bene ed è sempre pronta ad ascoltare gli ordini mediante la voce grazie ad Alexa e Google Assistant. Montarla è semplicissimo ed è proprio questo il punto di forza: non occorre pagare un esperto.

La Tapo L610 di TP-Link è oggi disponibile con uno sconto dell’11% grazie all’offerta a tempo di Amazon. Il prezzo finale pertanto si ferma a 7,99 €, con spedizione rapida entro un giorno e con due anni di garanzia.