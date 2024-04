La LUCE LED da esterno con pannello SOLARE costa 14 EURO

Illuminare il giardino di casa propria con un sol colpo è facilissimo: basta acquistare questa straordinaria luce solare LED da esterno. Come avviene tutto ciò? Semplicemente passando di fronte al sensore che, una volta rilevato il movimento, provvede ad avviare l’illuminazione.

Il punto di forza in assoluto di questa straordinaria luce solare LED è certamente la potenza dell’illuminazione. L’altro vantaggio che gli utenti possono ottenere nell’acquistare questo prodotto è l’opportunità di non pagare nulla in termini di elettricità. Il pannello solare in dotazione consente infatti la ricarica continua della lampada, che dunque non sarà mai scarica.

Basta installare tutto al muro e funzionerà in autonomia, senza il bisogno di corrente elettrica. Il prezzo da pagare oggi è di 14,59 € grazie al 42% di sconto.

Questa luce LED si accende da sola, oggi è in sconto su Amazon con il 42%

Una luce solare LED da esterno performante e semplice da usare, questo è ciò che c’è su Amazon oggi in sconto. Il dispositivo, basato su tre corpi lampada pieni di LED e su un pannello solare da montare ovunque si vuole, arriva in sconto con tutte le sue funzioni.

C’è anche un telecomando che serve per accendere le luci, ma il vero punto di forza sta nel sensore di movimento: ogni volta che rileva il passaggio di una persona o di un animale, dà il via all’illuminazione. La potenza della luce è impressionante ed è in grado di illuminare tutta la zona circostante.

Con un’ampiezza di ben 270°, lascia solo le zone retrostanti parzialmente scoperte. Ci sono tre modalità di illuminazione che si possono impostare con il telecomando. Nessun problema per le condizioni atmosferiche in quanto è impermeabile con certificazione IP65.

Un altro grande vantaggio consiste nel prezzo, oggi di soli 14,59 € grazie al 42% di sconto disponibile su Amazon.