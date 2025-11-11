La migliore VPN è in offerta per il Black Friday: -75% per NordVPN

La migliore VPN da attivare durante il periodo di Black Friday non può che essere NordVPN. Il servizio è protagonista di una promo flash da cogliere al volo. Per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di risparmiare il 75% sul costo del servizio scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (utilizzando il codice BLAZE1MO al momento del pagamento).

In questo modo, NordVPN sarà disponibile con una spesa effettiva di 2,88 euro al mese. L’offerta include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

NordVPN: la scelta giusta per il Black Friday

Con NordVPN è ora possibile attivare una VPN illimitata e sicura. Le caratteristiche del servizio sono le seguenti:

crittografia del traffico dati per una connessione sicura anche quando si accede a Internet da una rete non privata

del traffico dati per una connessione sicura anche quando si accede a Internet da una rete non privata una politica no log per eliminare qualsiasi forma di tracciamento durante l’uso della VPN

per eliminare qualsiasi forma di tracciamento durante l’uso della VPN un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare facilmente blocchi su base geografica andando a “spostare” il proprio IP in un altro Paese

sparsi in tutto il mondo, per aggirare facilmente blocchi su base geografica andando a “spostare” il proprio IP in un altro Paese accesso alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea, utilizzando le varie app messe a disposizione da NordVPN

Grazie alla promozione in corso per il Black Friday è ora possibile attivare NordVPN con uno sconto netto. Considerando anche il codice BLAZE1MO, da aggiungere al momento dell’attivazione, nell’apposito campo, è possibile accedere al servizio con un prezzo ridotto a 2,88 euro/mese per un totale di 28 mesi di utilizzo e con una garanzia di rimborso di 30 giorni che consente di “provare” il servizio ed eventualmente ottenere il rimborso dell’importo pagato.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sott e seguire la procedura di attivazione.