La migliore VPN ora è in offerta: fino al -65% per NordVPN (anche con 1 TB in cloud)

La migliore VPN ora costa meno: in questo momento, NordVPN è in offerta con un prezzo che viene scontato fino al 65%. La promozione riguarda il piano biennale che include anche 3 mesi extra. Le opzioni tra cui scegliere sono diverse.

Scegliendo il piano Base è possibile ottenere la VPN illimitata con possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea. Il costo è di 3,69 euro al mese. Da notare, inoltre, che c’è anche il piano Completo, che costa 2 euro in più e include 1 TB in cloud oltre al password manager e al sistema anti-malware.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è in offerta: fino a -65% per chi sceglie il servizio

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata con:

connessione protetta dalla crittografia

politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare i blocchi geografici online

possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea

connessione senza limiti di banda

L’offerta di NordVPN consente di attivare l’abbonamento biennale con 3 mesi extra beneficiando di uno sconto fino al 65%. La percentuale effettiva di sconto varia in base al piano scelto.

Con il piano Base, che include la VPN illimitata, è possibile attivare il servizio con un costo di 3,69 euro al mese e con uno sconto del 50% rispetto al costo standard. Con il piano Completo, che include 1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti-malware, il costo è di 5,69 euro al mese, con uno sconto del 65%.

Per accedere alle offerte è sufficiente seguire il link qui di sotto. Su tutte le versioni del servizio è possibile beneficiare di una garanzia di rimborso di 30 giorni che consente di “provare” il servizio e, eventualmente, richiedere un rimborso completo.