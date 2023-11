La migliore VPN per l'Italia è in offerta per il Black Friday con 3 mesi gratis

L’offerta del Black Friday di ExpressVPN è la soluzione giusta per accedere a una VPN di alta qualità, in grado di garantire una connessione ad alta velocità e con un livello di sicurezza sempre al top. Attualmente, la VPN è in offerta al prezzo ridotto di 6,29 euro al mese (-49%) scegliendo l’abbonamento annuale che include 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 15 mesi.

Grazie ai vari server presenti in Italia, inoltre, ExpressVPN è considerata come la migliore VPN per l’Italia, garantendo la possibilità di geolocalizzare il proprio indirizzo IP nel nostro Paese anche quando ci si trova all’estero. La nuova offerta del Black Friday è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di ExpressVPN.

Nuova VPN per il Black Friday: ecco l’offerta di ExpressVPN

ExpressVPN è la soluzione giusta per accedere a una VPN illimitata e sicura. La connessione avviene sempre senza limiti di banda, per sfruttare al massimo la rete a propria disposizione. C’è poi la protezione della crittografia del traffico dati a cui si affianca una politica no log che azzera il tracciamento dell’attività online dell’utente.

La VPN ha una rete internazionale di server che raggiunge diversi Paesi. Sono disponibili anche server in Italia che consentono a chi si trova all’estero di geolocalizzare il proprio indirizzo IP nel nostro Paese. A disposizione dei suoi utenti, inoltre, la VPN propone app dedicate per i principali sistemi operativo oltre che estensioni per i principali browser.

Grazie all’offerta del Black Friday è possibile accedere a ExpressVPN con un prezzo ridotto del 49%. La VPN ora costa 6,29 euro al mese e include anche 3 mesi gratis extra. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.