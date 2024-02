La mini SOUNDBAR potentissima che costa solo 13 EURO

È clamoroso il prezzo che oggi Amazon attribuisce ad una piccola soundbar che svolge anche la funzione di altoparlante wireless. Questo dispositivo, dotato di una lunghezza di soli 28 cm, garantisce prestazioni uniche e un design comodissimo.

Il prezzo da parte del celebre colosso e-commerce oggi è di soli 13,74 € con spedizione veloce e con due anni di garanzia inclusi.

Una soundbar piccola e potente su Amazon: costa pochissimo

Questa piccola soundbar è un vero miracolo per più ragioni. Innanzitutto riesce a garantire la massima qualità del suono pur essendo molto piccola ed è già questo il punto del discorso. Gli utenti possono basarsi su caratteristiche tecniche di ottimo livello benché si tratti di un prodotto molto piccolo. La potenza di due altoparlanti stereo da 8 W l’uno, garantisce infatti un ascolto perfetto sia della musica che magari di un film nel momento in cui la soundbar viene accoppiata con una TV.

Non c’è problema per quanto riguarda la compatibilità visto che il dispositivo può essere utilizzato veramente per tutto. La connessione Bluetooth infatti è rapida e soprattutto stabile, cosa che in genere non accade quando un prodotto costa così poco. Il punto di forza è infatti questo: avere una grandissima qualità nonostante il costo contenuto. Il design è leggero e compatto, in modo da poterla portare anche con sé in qualsiasi posto usandola come speaker wireless.

Per quanto riguarda l’autonomia, ci sono circa 16 ore di musica ininterrotta grazie ai 1500 mAh di batteria presenti.

Chiunque volesse portare a casa oggi questa soundbar, spenderà davvero poco grazie all’offerta di Amazon. Il prezzo è di soli 13,74 € con spedizione rapida.

