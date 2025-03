La moda dell'Avvio rapido contagia anche Microsoft Office

Microsoft Edge include, come sappiamo, una funzionalità chiamata Avvio rapido che per default si occupa di precaricare i componenti essenziali del browser e fare così in modo da ridurre i tempi di esecuzione del programma. Perché Edge resta sempre in esecuzione sul sistema anche se non lo state usando? Anche per via di Avvio rapido. A partire da maggio 2025, l’azienda di Redmond si appresta ad applicare la stessa scelta anche a Microsoft Office che vede l’introduzione di due nuove attività pianificate in Windows, con l’obiettivo di migliorare i tempi di avvio delle applicazioni che compongono la suite per l’ufficio.

Microsoft Office: come funziona Startup Boost

Ad occuparsi del precaricamento di Office è la funzione Startup Boost che fa capolino nell’Utilità di pianificazione di Windows con le nuove voci Office Startup Boost e Office Startup Boost Logon. Grazie all’azione di questi componenti, Windows effettua una serie di ottimizzazioni che portano a ridurre i tempi di attesa quando si aprono le applicazioni Office.

Secondo Microsoft, l’esecuzione delle attività pianificate metterà le app Office in uno stato di “pausa” finché non vengono effettivamente lanciate, evento che fa riprendere il processo di avvio. Inoltre, il sistema può rimuovere automaticamente le app dalla memoria per recuperare risorse, ove necessario.

Requisiti e impatto sulle prestazioni

Per evitare effetti negativi sulle prestazioni del sistema, Microsoft ha stabilito che Startup Boost sarà attivo solo sui dispositivi che soddisfano determinati requisiti hardware:

Almeno 8 GB di RAM

5 GB di spazio libero su disco

La funzionalità sarà inoltre automaticamente disattivata allorquando il sistema dovesse entrare nella modalità Risparmio Energetico, garantendo così una gestione ottimale delle risorse in contesti di consumo energetico ridotto.

Controllo dell’utente e riattivazione automatica

Startup Boost è un’opzione attivabile e disattivabile dagli utenti. Chi desidera disabilitarla può farlo accedendo alle impostazioni di una qualunque app del pacchetto Office e portandosi nella sezione Opzioni, Generale, per poi disattivare la voce Startup Boost.

Tuttavia, Microsoft ha chiarito che la scelta operata dagli utenti non è definitiva: ogni aggiornamento di Office riattiva automaticamente la funzionalità, ricreando le attività pianificate. Gli utenti che non desiderano utilizzarla dovranno quindi disattivarla nuovamente dopo ogni aggiornamento della suite per l’ufficio.

La necessità di dover disattivare ripetutamente la funzionalità di ottimizzazione dell’avvio di Office potrebbe non essere accolta positivamente dagli utenti che preferiscono mantenere un controllo più rigido sulle attività in background svolte sul proprio PC.