La modalità Auto di Google Maps potrebbe cessare di esistere nel 2024

Nel corso del 2022, durante una fase di restyling di Google Maps, il colosso di Mountain View ha introdotto alcune novità legate all’interfaccia tra cui spiccava la modalità Auto. Secondo alcune voci, questa cesserà di esistere a febbraio 2024.

Il sito 9to5google, infatti, analizzando l’ultima versione dell’app ha individuato due stringhe che rivelerebbero queste intenzioni di Google. Stiamo parlando di:

<string name=”el_deprecation_pre_launch_tooltip_description”>This view is going away in February</string>

<string name=”el_deprecation_post_launch_tooltip_description”>To call, message, or play media while navigating, tap the mic to use Assistant.</string>

In occasione della modifica del 2022, Google ha tagliato quella una dashboard che offriva all’utente segnalazioni utili per una guida migliore, con tanto di suggerimenti multimediali e altre funzioni utili. La modalità Auto, in questo senso, è stata percepita da diversi utenti come un downgrade.

Nonostante ciò, l’app resta ormai un vero e proprio punto di riferimento per chi intende orientarsi, sia a piedi che a bordo di un veicolo, tanto da aver ormai soppiantato totalmente qualunque tipo di GPS o sistema simile.

Addio alla modalità Auto di Google Maps? L’app punta su Assistente Google

Va comunque puntualizzato come le modifiche apportate tramite le stringhe non sono ancora attive e non risulta facile capire come sarà modificata l’applicazione.

Al giorno d’oggi, molti utenti utilizzino Assistente Google per ottenere informazioni durante la guida e, forse, Google ha intenzione di spingere l’utenza proprio in questa direzione, sacrificando la modalità Auto per concentrarsi su altre funzioni.

Di recente va detto che l’azienda ha dimostrato di avere a cuore l’evoluzione di Google Maps, impiegando diverse risorse in tal senso. Basti pensare alle nuove modifiche per tutelare maggiormente la privacy degli utenti, così come introduzioni mirate a sfruttare l’Intelligenza Artificiale nel contesto di questa app.

Di certo, Google Maps resta una delle app più utilizzate e apprezzate dall’utenza Android e, nel corso dei prossimi mesi e anni, sarà di certo migliorata sotto più punti di vista.