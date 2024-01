La nuova PlayStation 5 Slim ti aspetta in offerta su eBay (-28%)

Pur non essendo il minimo storico, si tratta comunque di un ottimo sconto su uno dei prodotti più cercati ormai da mesi. Si tratta della nuova PlayStation 5 Slim, la console di Sony giunta in Italia sul finire del 2023 è attualmente disponibile su eBay a soli 503 euro, spedizione compresa. L’offerta è molto allettante, ma bisogna fare in fretta: è infatti un “oggetto di tendenza” e la “quantità disponibile è limitata”.

L’articolo è venduto da neophoniastore, venditore professionale con 99,5% di feedback positivi.

Dimensioni più compatte, stessa strepitosa potenza: la nuova PlayStation 5 Slim è in promo su eBay

La console di Sony di ultima generazione vanta un form factor più compatto, occupa quindi meno spazio ed è anche più leggera. Il colosso giapponese l’ha realizzata “per soddisfare l’evoluzione delle esigenze dei giocatori” e “creare una nuova forma che offra più scelta e flessibilità“, e la community di videogiocatori ha apprezzato molto.

Numeri alla mano, PlayStation 5 Slim ha un volume ridotto di più del 30% e pesa il 18% in meno rispetto al modello precedente (si parla della versione con lettore in questo caso). Oltre alle dimensioni più contenute, ci sono novità per i pannelli: sono quattro e i due superiori sono lucidi.

Il fatto che le dimensioni siano più contenute non inficia in alcun modo le performance. Rispetto al modello originale, infatti, la potenza resta invariata, quindi sono garantite le stesse spettacolari esperienze con giochi come Marvel’s Spider-Man (esclusiva Sony), Fortnite, Horizon, God of War, EA FC24 e tantissimi altri.

Oltre a quelle puramente estetiche, c’è da segnalare anche un’altra novità. Lo spazio d’archiviazione interno passa infatti dai poco più di 800GB del primo modello a 1TB. Insomma, più spazio per i propri giochi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.