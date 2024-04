La NUOVA telecamera RING su Amazon è la soluzione, oggi è SOTTOCOSTO

Ad oggi sono talmente tante le persone che hanno una telecamera in casa che anche le più restie si sono convinte ad acquistarne una. Quando si sceglie un prodotto di questo genere bisogna andare su dispositivi collaudati, di qualità e che non costino troppo, esattamente come la Ring Door Camera di seconda generazione di proprietà di Amazon.

Questo prodotto è oggi disponibile proprio sul famoso sito e-commerce con un’offerta a tempo e integra al suo interno le migliori specifiche. Basta avere a disposizione questa telecamera per monitorare l’intero ambiente domestico in altissima definizione e ascoltando anche i rumori.

La sua estetica compatta permette di adattarla a qualsiasi tipo di arredamento senza andare a stonare minimamente. Grazie allo sconto del 33% che oggi Amazon rende disponibile, questa telecamera Ring Indoor ha un prezzo di soli 39,99 € con due anni di garanzia e spedizione veloce.

La telecamera per interni Ring Indoor di seconda generazione è disponibile solo su Amazon

Se desiderate monitorare il vostro ambiente domestico, dovete acquistare questa telecamera di Ring. Arrivata alla sua seconda generazione, offre una registrazione video in full HD a 1080 p e in tempo reale.

Si può controllare ovviamente anche tutto quello che viene detto ed ogni nessuno prodotto all’interno della stanza in cui è posizionata grazie all’audio bidirezionale. Questo significa che si può trasmettere anche la propria voce a distanza, in modo che chi si trova in casa possa ascoltare. È chiaramente compatibile anche con l’assistente vocale Alexa.

Con lo sconto del 33%, oggi la telecamera Ring Indoor di seconda generazione costa solo 39,99 € e include anche 30 giorni di prova gratuita.