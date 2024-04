La PlayStation 5 SLIM costa solo 400 EURO su eBay

Acquistare una nuova PlayStation è attualmente il sogno di molte persone e si può realizzare con l’ultimo modello Slim in super sconto su eBay. Gli utenti possono infatti provvedere a sfruttare una promozione nuova appena lanciata. Con questa soluzione si riesce a sottrarre una cifra di ulteriori 5 € al totale, ma non è tutto.

Grazie ad eBay c’è già un risparmio di 90 €, per cui il prezzo sarà uno dei migliori mai visti prima. Il prodotto è probabilmente il più bello dell’intera gamma PlayStation di sempre, con un controller in confezione. Ovviamente la garanzia è di 24 mesi mentre i tempi per la spedizione equivalgono a soli tre giorni. Il prezzo finale, inserendo il codice sconto “ITPERHZPT5RJJD7M“. In questo modo il costo crolla a soli 414,99 €.

Inserisci il codice sconto e porta a casa la PlayStation 5 Slim con 100€ in meno

La PlayStation 5 Slim è arrivata improvvisamente al cospetto degli utenti, che hanno colto fin da subito le migliorie apportate. È in possesso di un design ridotto rispetto al modello di base senza però rinnegarne le specifiche tecniche. Il potentissimo SSD da 1 TB di capienza, svolge gran parte del lavoro, insieme al processore interno e alle componenti che hanno reso celebre questa console.

Giocare ai titoli sfruttando il 4K più nitido è un gioco da ragazzi. Il feedback dell’utente rispetto al controller è di altissimo rilievo, proprio come riferito all’interno delle recensioni. Questa versione Slim viene concepita con il carrello CD incorporato.

Grazie ad eBay che impone uno sconto del 18% più il codice sconto “ITPERHZPT5RJJD7M“, il prezzo oggi è bassissimo. Bastano solo 414,99 € per acquistare la PlayStation sfruttando anche due anni di garanzia inclusi.