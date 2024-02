La POWER BANK che carica il telefono con il SOLE è al 50% di sconto

Da molti definito il dispositivo oerfetto, ancor di più grazie allo sconto con cui Amazon lo presenta oggi nella sua categoria: si tratta della power bank a carica solare da 30.000 mAh.

La versatilità di questo caricabatterie portatile è davvero straordinaria, in quanto può essere ricaricato in più modi e caricare i dispositivi in più modi. Con molteplici funzioni e dotata di una resistenza fuori dal comune, la power bank di OIMYE oggi diventa un vero best-buy grazie allo sconto del 50% applicabile con un coupon nella pagina di acquisto.

Spuntando la casella dedicata, si potrà usufruire di un prezzo che equivale a soli 29,99 €. La spedizione è prevista entro due giorni e ci sono anche due anni di garanzia.

La power bank da 30.000 mAh impermeabile è il top

Robusta, potente e versatile, questa power bank non ha eguali. Grazie al pannello solare presente su una delle due facce, può ricaricarsi sfruttando la luce del sole. È perfetta dunque per le giornate all’avventura, quando non si ha l’opportunità di avere con sé una presa di corrente. Ovviamente può essere ricaricata anche in maniera tradizionale.

Garantisce agli smartphone e ad ogni dispositivo che necessiti di energia, una ricarica tramite cavo e wireless qualora il prodotto da caricare la supporti. Può diventare anche una potentissima torcia LED ed è anche impermeabile grazie alla certificazione IP67.

Quello che spinge gli utenti ad acquistare questo dispositivo è sicuramente la versatilità. Può essere una semplice power bank che si ricarica con la corrente elettrica, ma nel caso in cui ci si trovasse in giro, si potrà caricare anche col sole. Il punto favorevole che la fa preferire ad altre, è la grande torcia LED in grado di illuminare la serata in condizioni di luce precaria.

Gli utenti adorano questo prodotto, come dimostrano le recensioni su Amazon. A questo prezzo poi è davvero imperdibile: c’è un coupon sconto del 50% che consente di avere la power bank per soli 29,99 €, praticamente regalata. In due giorni sarà a casa vostra ed avrà anche due anni di garanzia.

