La RAM diventa un lusso: sempre più utenti tornano alla DDR4

Il mercato dei PC sta mostrando un cambiamento nelle preferenze degli utenti, con la memoria RAM al centro della trasformazione.

I prezzi dei moduli condizionano gli acquisti e spingono una parte dei consumatori a valutare configurazioni meno costose, anche quando comportano una potenza di elaborazione inferiore.

I dati della rilevazione hardware di CPU-Z, ripresi da TechRadar, descrivono una situazione più articolata di quanto suggerisca l’idea di un ritorno della DDR4: lo standard precedente conserva una presenza significativa, ma questo non dimostra che il settore abbia invertito la propria direzione. Per interpretare il fenomeno occorre distinguere le abitudini degli utenti dalle scelte dei produttori.

I sistemi con 64 GB sono diminuiti del 18% su base annua, mentre quelli con 32 GB hanno perso il 2,5%. Al contrario, i computer con 16 GB sono aumentati del 12,9%. Anche le macchine con 8 GB hanno registrato una crescita del 5,5%, benché questa capacità possa risultare limitante con applicazioni impegnative. Il quadro suggerisce che alcuni acquirenti riducano la dotazione per contenere la spesa. Le configurazioni da 24 GB hanno registrato l’incremento più rapido, pari al 19,7%, ma rappresentano appena il 2,3% del campione complessivo.

DDR4 resta diffusa, ma non è un ritorno industriale

La pressione sui prezzi è legata anche alla domanda delle infrastrutture per l’Intelligenza Artificiale, che assorbono quantità di DRAM. La disponibilità destinata ai produttori di PC ne risente e il costo dei componenti pesa sulle decisioni d’acquisto. Il budget può così prevalere sulle esigenze ideali.

DDR4 rappresenta il 54,5% dei sistemi rilevati, contro il 32,9% della DDR5. La sua tenuta dipende dalla base di computer già compatibili: chi possiede una piattaforma funzionante può continuare a utilizzarla senza sostituire altri componenti. Il passaggio alla generazione più recente può invece richiedere una nuova scheda madre e un processore compatibile.

Questi numeri non dimostrano un ritorno industriale allo standard precedente. Mostrano quanto il prezzo condizioni le scelte: per assemblare un PC contano budget, compatibilità e applicazioni previste.

Che cosa indicano i dati per chi acquista un computer

CPU-Z misura i computer sui quali viene eseguito il programma, non tutte le vendite. Offre una fotografia delle configurazioni in uso, ma non stabilisce quali memorie vengano acquistate più spesso nell’intero mercato. Il campione non rappresenta quindi una tendenza universale abbastanza fumosa.

Per i consumatori conviene valutare il carico di lavoro e la possibilità di ampliare la memoria. Per i produttori, la sfida sarà mantenere accessibili i computer senza sacrificarne l’utilità nel tempo. La competitività dei prossimi PC dipenderà anche dalla durata delle piattaforme e dalla possibilità di aggiornarle senza sostituire l’intero sistema.