SSD e HDD in un solo dispositivo: Seagate rispolvera una vecchia idea

Seagate torna a puntare su un’idea che sembrava appartenere a un’altra stagione dello storage: unire la capienza dei dischi magnetici alla reattività della memoria flash.

La nuova proposta si chiama FireCuda Forge e si rivolge a chi conserva librerie estese, ma desidera accedere più rapidamente ai contenuti utilizzati spesso. Non è un semplice contenitore per due unità indipendenti: il progetto punta a presentarle al computer come un unico spazio, affidando a un sistema interno l’organizzazione dei dati. La promessa è interessante, ma per valutarla occorre distinguere le prestazioni dichiarate dal funzionamento concreto e dagli aspetti che il produttore non ha ancora chiarito.

FireCuda Forge, come funziona il sistema ibrido

Il dispositivo abbina un hard disk tradizionale a un’unità NVMe scelta e fornita dall’acquirente. Le configurazioni comprendono un HDD da 8 TB a 699 dollari (circa 625 euro) oppure da 20 TB a 899 dollari (poco più di 800 euro). La memoria flash, indispensabile per il funzionamento, è esclusa dal prezzo.

L’alloggiamento accetta moduli M.2 2280 PCIe Gen3 o superiori, fino a 1 TB. Seagate indica requisiti minimi di 2.400 MB/s in lettura e 2.000 MB/s in scrittura, raccomandando una cache DRAM.

A coordinare le unità interviene Alkemi, piattaforma che osserva l’utilizzo e assegna priorità ai contenuti più richiesti, mantenendoli sulla memoria veloce. Il disco magnetico conserva invece gli archivi più ampi. L’utente dovrebbe visualizzare un solo volume, senza dover spostare manualmente cartelle e file. La connessione USB4 completa la dotazione, con l’azienda dichiara picchi di 2.500 MB/s in lettura e 2.000 MB/s in scrittura. Il prodotto è compatibile con Windows 11 e macOS 26 o versioni successive.

Il principio richiama precedenti esperimenti di archiviazione ibrida, ma la gestione affidata all’elettronica dell’unità costituisce il tratto distintivo. Rimane una distanza tra descrizione commerciale e documentazione tecnica: non è spiegato nel dettaglio come Alkemi scelga i dati da trasferire, né quanto spesso aggiorni la selezione. Anche l’installazione richiede di intervenire fisicamente sull’involucro, un aspetto da considerare prima dell’acquisto.

I dubbi da chiarire prima di scegliere

La questione più delicata riguarda la protezione dei dati. Se le informazioni vengono distribuite tra due supporti, il guasto di un componente potrebbe compromettere l’accesso al volume complessivo. Seagate non ha fornito indicazioni sufficienti su come il sistema affronti un’avaria, né ha precisato se preveda una copia di sicurezza o una procedura di ricostruzione. La gestione unificata, quindi, non va confusa con una garanzia di ridondanza.

Anche le prestazioni richiedono cautela. I valori comunicati sono massimi dichiarati e non descrivono necessariamente ogni scenario: trasferire file voluminosi, avviare giochi o lavorare su progetti creativi può produrre risultati differenti. Saranno test indipendenti e prolungati a verificare la reattività effettiva, soprattutto con carichi di lavoro variabili.

Il costo finale dipende inoltre dall’unità flash da acquistare separatamente. Chi possiede già un modulo adatto potrebbe trovare la proposta più interessante; chi parte da zero dovrà confrontare la spesa con quella di un SSD esterno capiente.