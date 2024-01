La smart TV Hisense da 55 pollici con HDR10+ e 4K è da ACQUISTARE

Con il marchio Hisense non si sbaglia mai e lo dimostrano tutte le varianti di televisioni mostrate negli ultimi anni. Sono innumerevoli gli utenti che ne hanno portata a casa una, ritenendosi soddisfatti subito dopo il primo utilizzo. Del resto, queste smart TV sono diventate famose proprio per la loro grande qualità, sebbene il prezzo non fosse elevato come nel caso della concorrenza.

Hisense continua a stupire e spesso lo fa tramite Amazon, dove propone spesso i suoi esemplari migliori. Ne è un chiaro esempio la QLED 4K 2023 da 55″, modelli che in molti hanno acquistato per la grande convenienza e per la qualità tranquillamente equiparabile ad una pari livello di Samsung o LG. Il prezzo è di 499 € grazie al 9% di sconto disponibile con spedizione rapida.

Su Amazon è tornata in sconto la smart TV Hisense 2023

Con una diagonale da ben 55″, questa smart TV di Hisense è quel che serve in un soggiorno. Il 4K, l’HDR10+ e la tecnologia QLED, renderanno gli eventi sportivi, i film o una semplice serata in compagnia davanti ad un programma televisivo, ancor più magici. Non bisogna dimenticare che c’è la modalità da gaming e soprattutto la possibilità di chiamare in causa Alexa.

Sono queste le specifiche tecniche di una smart TV di livello assoluto, che non ha nulla da invidiare ai grandi colossi come LG e Samsung. Hisense ormai è diventata una delle migliori aziende e lo dimostra proprio con questo esemplare da 55″ di ampiezza. Ciò che piace di più agli utenti che l’hanno già acquistato è la tecnologia QLED, anche se il design non passa di certo inosservato.

Oggi un altro aspetto fondamentale riguarda lo sconto che Amazon applica, quello del 9% che garantisce così un prezzo totale di 499 €. La garanzia sarà sempre di due anni e la spedizione sarà a casa vostra entro martedì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.