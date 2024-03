La smart TV LG QNED 4K da 65" è enorme, il prezzo è STRACCIATO

Prima che termini le offerte di primavera bisogna fare incetta di grandi offerte, tra le quali c’è di diritto anche la smart TV QNED da 65″ di LG. Il prodotto oggi è in promo con un ottimo sconto e con caratteristiche che rendono giustizia al “knowhow” del brand orientale.

Chi desidera una televisione grandissima e con risoluzione in 4K, deve assolutamente optare per questa qui. LG ha prodotto un vero e proprio mostro con un prezzo che oggi scende non di poco. Riducendo il totale del 12% infatti gli utenti possono avere modo di risparmiare ben 120 € rispetto al solito prezzo.

Il costo finale della smart TV equivale quindi a soli 879,99 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

La smart TV di LG è una delle migliori, Amazon la offre in sconto

Diagonale da 65″ rende giustizia alla risoluzione 4K, che può così esprimersi alla grande usando anche la tecnologia HDR. La qualità è straordinaria grazie soprattutto alla tecnologia AI Picture Pro. C’è anche l’integrazione di Alexa che consente di utilizzare alla grande il sistema operativo, tra i più fluidi in assoluto.

Il punto di forza è chiaramente l’ampiezza che fa di questa televisione un vero e proprio cinema in casa. LG però ha pensato anche di introdurre il nuovo processore “Alpha 7” di sesta generazione, il fulcro reale delle grandi capacità tecniche di questa TV.

Non c’è altro da dire, solo da agire in quanto a mezzanotte le offerte di primavera terminano ufficialmente. Il prodotto costa oggi solo 879,99 € invece che 999,99 €, con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione veloce che può essere programmata.