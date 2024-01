La smart TV Samsung Lifestyle QLED 4K costa 270 € in meno

Trovare una televisione del genere in sconto era qualcosa di incredibile solo fino a pochi mesi fa. Oggi su Amazon arriva la smart TV The Frame da 50″ di Samsung, quella da appendere al muro ma che all’occorrenza può stare anche sui suoi due piedi di appoggio.

Il prezzo in sconto del 31% oggi corrisponde a soli 599 € con due anni di garanzia e spedizione entro venerdì.

Amazon offre in sconto la smart TV Samsung QLED, il prezzo scende del 31%

In quanto a design, i bordi sembrano quasi non esistere in questa smart TV di Samsung che è diventato famosa per un aspetto: può essere anche un quadro. Posizionata in stand-by su una parete, la TV The Frame è davvero spettacolare, basandosi sulla sua risoluzione in 4K. Fondamentale la finitura del pannello, detto Matte Display.

L’ampiezza da 50″ del display e la tecnologia QLED garantiscono un apporto fondamentale in termini di nitidezza e fluidità delle immagini. Non mancano le varie tecnologie al seguito, come il Dolby Atmos e l’OTS Lite. C’è piena compatibilità con gli assistenti vocali più importanti, che sono ovviamente Bixby, Alexa e Google Assistant.

Grazie ad una smart TV così ben realizzata finalmente gli utenti potranno portare a casa caratteristiche tecniche elevate senza spendere troppo. È questa la strategia delle aziende che costruiscono televisioni, ovvero quella di stimolare gli utenti ad acquistarli approfittando del design molto accattivante che fa da spalla certamente al prezzo.

Quella di Samsung è probabilmente una delle più belle e soprattutto adatte ad un contesto serio. Posizionarla nel proprio soggiorno e magari farla fungere da quadro quando è spenta, sarà un vero piacere per gli occhi. Il prodotto oggi costa il 31% in meno su Amazon, con un prezzo totale di 599 € e dunque ben 270 € di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.