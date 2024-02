La soundbar Bluetooth che si sdoppia è in OFFERTA LAMPO

I televisori di fascia medio-alta giunti più di recente sul mercato offrono un sistema audio di qualità, questo è fuori discussione, ma per ottenere un risultato superiore e più coinvolgente bisogna affidarsi ad una soundbar. Quella di Ultimate a 2.2 canali funziona anche in modalità Bluetooth, si divide in due unità (per andare incontro a tutte le esigenze) e costa solo 69,99€ grazie al doppio sconto su Amazon.

Attenzione però, bisogna fare in fretta: quella attiva in queste ore è infatti un’offerta lampo e la percentuale di richiesta potrebbe arrivare al 100% nel giro di pochissimo.

Una soundbar così non l’hai mai vista: si divide in due ed è Bluetooth

La Apollo S40 di ULTIMEA è una soundbar a 2.2 canali che offre un’esperienza audio coinvolgente. Il design è abbastanza compatto, e la potenza di 190W e i due subwoofer integrati garantiscono un suono potente e ricco di bassi.

A proposito del design, la periferica ha un look moderno che si integra perfettamente con qualsiasi arredamento. La si può posizionare davanti alla TV, montarla a parete oppure ai due lati del televisore. Questo è possibile perché i due subwoofer sono separabili e in base a come vengono posizionato, possono garantire un’esperienza d’ascolto ancora più immersiva.

In termini di funzioni e connettività, c’è tutto o quasi:

Bluetooth 5.3 per riprodurre musica in streaming wireless da smartphone, tablet o altri dispositivi

per riprodurre musica in streaming wireless da smartphone, tablet o altri dispositivi HDMI ARC

Ingresso ottico

Ingresso AUX

Porta USB

Comodo telecomando per controllare tutte le funzioni della soundbar anche dal divano di casa

Il suono sprigionato dalla Apollo S40 è potente e chiaro, con i due subwoofer integrati che donano profondità e corpo all’audio, rendendolo ideale per guardare film, eventi sportivi e anche giocare. La soundbar è inoltre dotata di 3 modalità di equalizzazione preimpostate per ottimizzare il suono in base al tipo di contenuto che si sta guardando o ascoltando.

