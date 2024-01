La soundbar che si sdoppia in 2 speaker su Amazon al 40% di sconto

Oggi su Amazon compare soundbar 2 in 1, ovvero un prodotto che può trasformarsi con un semplice gesto in due altoparlanti separati.

Questa soundbar si sdoppia, ecco come funziona

Già a guardare le immagini, viene voglia di acquistarla: questa soundbar è probabilmente una delle più innovative in assoluto benché il suo prezzo sia basso. Gli utenti che sanno di aver bisogno di un dispositivo Bluetooth che serve a migliorare l’audio della propria televisione ma che può occorrere anche per svolgere la funzione di duplice altoparlante, non devono fare altro che portare a casa il prodotto.

La soundbar si stacca magneticamente per trasformarsi in due altoparlanti. La sua potenza da 50 W con audio surround garantisce ottime prestazioni e può essere collegata sia in aux che Bluetooth. L’utilizzo può avvenire sia mediante i tasti su di essa che tramite il telecomando in dotazione.

Non è di certo una consuetudine ritrovarsi al cospetto di un prodotto del genere, in grado di diventarne due in un secondo. La soundbar in vendita oggi su Amazon è un dispositivo più unico che raro ed è per questo che piace alla maggior parte degli utenti che lo hanno acquistato.

Il telecomando in dotazione rende tutto molto più semplice e rapido, ma quello che piace di più è sicuramente la possibilità di avere ben due dispositivi audio in uno.

Oggi lo sconto del 40% consente di avere un prezzo di soli 59,99 € per questa soundbar in vendita su Amazon, arriverà a casa entro domenica.

