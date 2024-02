La soundbar che STRAVOLGE l'audio della vostra TV a prezzo STRACCIATO

Uno sconto molto interessante da parte di Amazon potrebbe stravolgere la giornata degli utenti. Torna disponibile a prezzo più basso la fantastica soundbar di Hisense, quella che garantisce una potenza di 120 W e il supporto alle migliori tecnologie audio.

Utilissima per chi vuole aumentare e rendere più definito il volume della propria televisione o del proprio computer, questa costa meno del solito grazie allo sconto del 19%. Il prezzo scende così a soli 79,99 € con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione entro il fine settimana.

La soundbar di Hisense ha una potenza di 120W

Sottile, ben realizzata e potente al punto giusto, questa soundbar di Hisense garantisce prestazioni straordinarie con i suoi 120 W di potenza. Si può collegare mediante un ingresso audio ottico, USB o tramite connessione Bluetooth, così da poterla utilizzare con qualsiasi dispositivo. È dotata di tecnologie Dolby Digital e DTS Virtual:X, garantendo quindi un audio nitido oltre che potente. Si nota in tutto e per tutto la cura dei dettagli.

Non c’è null’altro da dire: questa soundbar è un vero capolavoro di Hisense che ha saputo conciliare qualità e prestazioni. Chi vuole avere il cinema in casa deve assolutamente portare a casa il prodotto approfittando del grande sconto che Amazon mette a disposizione. Il motivo principale per cui effettuare l’acquisto sta, oltre che nelle prestazioni che questo altoparlante offre, anche nell’estetica che non va assolutamente a rovinare l’arredamento.

Amazon oggi concede anche uno sconto importante, ovvero il 19% che porta così il prezzo a soli 79,99 €. Compresi ci sono due anni di garanzia e anche la spedizione veloce gratuita in due giorni al massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.