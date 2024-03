La soundbar con SUBWOOFER a prezzo STRACCIATO: c'è un coupon

Amazon continua a mettere in sconto delle soundbar, soprattutto quelle del brand Ultimea. Oggi in promo c’è una delle migliori in assoluto, ovvero quella che include svariate tecnologie al suo interno e che porta con sé anche un subwoofer. Davvero ben fatta esteticamente, questa soundbar è stata acquistata da tantissimi utenti nelle ultime ore che hanno lasciato recensioni a cinque stelle.

Il vero vantaggio è approfittare del prezzo, già basso di per sé grazie al 7% di sconto ma che si riduce ulteriormente con un coupon da 20 €. Chi vuole portare a casa questo prodotto potrà farlo con soli 119,99 €, sfruttando anche due anni di garanzia e soprattutto la spedizione veloce.

Su Amazon la soundbar costa pochissimo ed è super potente

Chi desidera avere l’audio della propria televisione amplificato a dovere e con tanta qualità, deve assolutamente scegliere questa soundbar di Ultimea. Il prodotto, che arriva arriva ad una potenza di 190 W, supporta anche il 3D Dolby Surround con tecnologia BassMAX al seguito. È inoltre possibile sbloccare la massima qualità audio tramite l’HDMI-eARC. In termini di estetica non c’è dubbio: è sicuramente la più bella insieme al potente subwoofer che si porta dietro.

In conclusione, siamo di fronte ad un prodotto che mostra tanti punti di forza, come la bellezza estetica e la potenza in termini di prestazioni. Per quanto riguarda poi il prezzo, il vantaggio è indiscutibile: c’è un coupon da 20 € che lo abbassa ulteriormente.

Oggi questo dispositivo su Amazon avrà un prezzo finale di soli 119,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione veloce inclusa in un giorno.