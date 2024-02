La STAR di giornata è l'iPhone 13, su Amazon il prezzo è STRACCIATO

Amazon regala oggi grandi soddisfazioni: è disponibile l’iPhone 13 di Apple nella variante da 128 GB ad un prezzo davvero straordinario.

Chi desidera il famosissimo smartphone, può oggi approfittare di uno sconto del 21% che garantisce così un prezzo finale di 599 €. Gli anni di garanzia sono due e c’è anche la spedizione veloce.

iPhone 13 color Galassia, è stupendo e costa poco

Chi pensa che questo sia uno smartphone ormai superato, si sta sbagliando di grosso. Apple Garantisce infatti pieno supporto ai suoi dispositivi per diversi anni, contrariamente alla concorrenza. Lo dimostra l’ottima riuscita fatta dai modelli precedenti a questo iPhone 13, che oggi si presenta in tutto il suo splendore nella colorazione Galassia.

Questa variante da 128 GB di memoria interna è l’ideale per chi non vuole spendere troppo avendo tutta la qualità che Apple mette a disposizione. È velocissimo come un iPhone 14 ma costa molto meno: è questo il vero punto di forza. La velocità è data dal processore A15 Bionic che consente anche una discreta autonomia, in grado di arrivare fino a 19 ore di riproduzione video.

Il display da 6,1″ permette di avere un’ampia visuale su tutto ciò che si desidera, sfruttando peraltro la bellezza del pannello Super Retina XDR. Le fotocamere sono in grado di realizzare dei veri e propri capolavori e sono il punto di forza assoluto per il quale vale la pena acquistare questo iPhone. Con 12 MP gli scatti sono mozzafiato e i video in 4K cristallini come non mai.

Questo dunque è un vero capolavoro di estetica, proprio come Apple ha insegnato negli anni. Chi lo desidera, non deve fare altro che cogliere al volo questa occasione che probabilmente non si ripeterà.

Il nuovo iPhone 13 arriva oggi in sconto su Amazon con un ribasso del 21%, che porta dunque il costo finale a scendere di 160 €. Basta acquistarlo adesso per pagarlo 599 € con due anni di garanzia e la spedizione rapida.