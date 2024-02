La striscia LED da 5 metri che si accende con la voce CROLLA in sconto su Amazon

Dare fiato alla propria voce ed accendere improvvisamente 5 metri di luce in casa è un’esperienza straordinaria. Amazon oggi concede a tutti la possibilità di acquistare una striscia LED con controllo vocale tramite i principali assistenti Google ed Alexa ad un prezzo favoloso.

In grado di mostrare tantissimi colori, di essere controllata dall’app e soprattutto di essere impermeabile, questa striscia è una delle migliori essendo stata prodotta da TP-Link. Il suo prezzo, grazie all’offerta a tempo che il colosso e-commerce lancia scende del 25% e consiste in soli 29,99 €. Per quanto riguarda la garanzia saranno due gli anni disponibili, mentre per la spedizione basta attendere domani.

La striscia LED di TP-Link è fenomenale, scende sotto i 30 €

Con 5 metri di lunghezza, l’impermeabilità con certificazione IP44 e il controllo vocale o con l’app, questa striscia Tapo L920 completa l’arsenale a sua disposizione. Sono tutti punti di forza per i quali risulta ad oggi la migliore in commercio.

Non c’è nulla da dire: una striscia LED di questo tipo va acquistata subito viste le sue qualità chiaramente molto superiori se rapportate al prezzo di vendita. TP-Link ha fatto un gran lavoro con questo dispositivo, che peraltro si installa anche molto facilmente.

Tanti utenti acquistano questa striscia LED proprio per questo motivo, ovvero perché è la più facile da installare. Basta infatti selezionare la lunghezza che occorre, tagliarla nei punti preposti e poi togliere la pellicola dal potente biadesivo sul retro, così da poterla attaccare ovunque si desidera.

Il prezzo oggi è un punto di forza assoluto in quanto scende del 25%. Costa solo 29,99 € con due anni di garanzia inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.