La svolta epocale di Dell: semplificazione e rebranding totale dei PC

All’apertura del CES 2025 di Las Vegas, la più importante fiera mondiale dell’elettronica di consumo, Michael Dell, fondatore dell’omonima azienda, ha annunciato un cambiamento radicale nell’offerta PC. Dell Technologies ha deciso di riorganizzare e semplificare radicalmente il proprio portafoglio di prodotti, accantonando tutti i marchi storicamente assegnati a sistemi desktop e notebook. Addio, quindi, a brand come XPS, Inspiron, Latitude e Precision. La decisione assunta da Dell riflette una strategia mirata a semplificare l’esperienza d’acquisto degli utenti, spesso confusi dall’ampia varietà di modelli disponibili.

Il nuovo paradigma Dell: tre linee principali e sottocategorie chiare

Dell abbandonerà i marchi tradizionali per introdurre tre nuove linee di prodotto:

Dell : destinata ai consumatori generici.

: destinata ai consumatori generici. Dell Pro : orientata all’utenza business.

: orientata all’utenza business. Dell Pro Max: progettata per i professionisti che necessitano di workstation ad alte prestazioni.

Ogni linea sarà ulteriormente suddivisa in tre livelli di specifiche: Base, Plus e Premium. I modelli saranno identificati attraverso una nomenclatura intuitiva che include il nome principale del dispositivo, la dimensione dello schermo e il livello prestazionale, ad esempio: Dell Pro 15 Plus. I dispositivi 2-in-1 con schermo a 360 gradi useranno invece una specifica nomenclatura.

Un esempio di semplificazione: il nuovo Dell 13 Premium

Il famoso e apprezzato notebook Dell XPS 13, per esempio, sarà sostituito dal più semplice Dell 13 Premium. La semplificazione decisa da Dell è la risposta diretta a una verifica avviata dall’azienda: stando alle conclusioni, ben il 74% dei consumatori si sarebbe sentito confuso dalle varie denominazioni utilizzate fino ad oggi.

Prime uscite e tecnologie in arrivo

I primi modelli della nuova gamma saranno disponibili dal 18 febbraio 2025, con il lancio di:

Dell 14 Plus : con processore Intel Core Ultra Series 2. Prezzo a partire da 1.099 dollari.

: con processore Intel Core Ultra Series 2. Prezzo a partire da 1.099 dollari. Dell 14 Plus 2-in-1 : prezzo base di 999 dollari.

: prezzo base di 999 dollari. Dell 16 Plus e Dell 16 Plus 2-in-1: prezzi rispettivamente di 1.149 e 999 dollari.

Dell ha inoltre colto l’occasione per annunciare l’arrivo sul mercato di nuovi modelli equipaggiati con chip AMD e Qualcomm. Saranno disponibili nella gamma consumer entro la seconda metà del 2025, ampliando così le opzioni disponibili.

L’eccezione alla regola sarà rappresentata dalla divisione gaming di Dell. Le proposte firmate Alienware, infatti, non saranno interessate dal rebranding e il marchio continuerà a conservare la sua identità unica.