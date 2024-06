La tastiera da gaming di Razer è REGALATA con lo sconto del 46%

È una tastiera da gaming, ma questo non significa che non possa essere utilizzata anche per altro. Insomma, è per tutti gli utenti, appassionati di videogiochi e non, anche perché il prezzo è assolutamente dalla sua parte. Sì perché la Razer Cynosa V2 è attualmente scontata del 46% su Amazon e costa quindi solo 37 euro, spedizione compresa. È il nuovo minimo storico!

Vinci ogni partita con la tastiera da gaming Razer Cynosa V2 (-46%)

La Razer Cynosa V2 è una tastiera da gaming che offre un’esperienza coinvolgente a un prezzo accessibile. Dotata di illuminazione Chroma RGB personalizzabile per ogni singolo tasto, la Cynosa V2 dipinge il tuo setup di gioco.

Nonostante la sua natura di tastiera a membrana, la Cynosa V2 offre un’esperienza di digitazione silenziosa e ammortizzata. I tasti soft-touch con molla garantiscono una risposta tattile soddisfacente pur minimizzando il rumore, rendendola ideale per le sessioni di gioco notturne o per ambienti condivisi.

Costruita con materiali resistenti, la tastiera Razer Cynosa V2 è progettata per sopportare le intense sessioni di gioco. La tastiera vanta una solida struttura che garantisce stabilità e durata nel tempo, anche durante le battaglie più frenetiche.

Per garantire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco, la Razer Cynosa V2 presenta un design ergonomico ottimizzato. Il profilo leggermente curvo supporta la posizione naturale della mano, riducendo l’affaticamento e migliorando il comfort durante il gioco.

La Razer Cynosa V2 offre diverse funzionalità avanzate che migliorano l’esperienza di gioco. I tasti completamente programmabili ti permettono di creare macro e personalizzare i comandi per adattarli al tuo stile di gioco. La tastiera integra anche la gestione dei cavi, con scanalature per instradare i cavi in tre direzioni, mantenendo la scrivania in ordine e libera da grovigli. E, in alto a destra, sono presenti anche i tasti multimediali.